¿Alexis Ayala, abandona 'La Casa de los Famosos México'? Su esposa le daría fuerte noticia

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Cinthia Aparicio, mayormente conocida por ser la esposa del galán de melodramas, Alexis Ayala, desde hace unas cuantas horas está dando de que hablar, debido a que se cree que podría darle a su esposo una fuerte noticia que no solamente a él lo dejaría en shock, sino a todo el público qué cambiaría todo en el juego, ¿acaso el histrión de Televisa deberá de abandonar La Casa de los Famosos México?

Desde inicios de este 2025, se ha dicho que Cinthia se encuentra en la feliz esperada del primer hijo en común de ambos, pero la propia actriz dejó en claro que ella y el actor de Lo Qué La Vida Me Robó, no esperan bebé, y aunque sí es algo que desean, no es algo que los apure en este momento, debido a que por ahora se encuentran enfocados en otros proyectos laborales y personales, como la mudanza a su nueva casa.

De la misma manera, la actriz declaró que ella y el exparticipante de Hoy Soy El Chef, en cuanto a sus planes de ser padres, podrían ponerlo en marcha dentro de dos años o hasta tres, ya que ahora en verdad se quiere enfocar en lo que se encuentra trabajando: "Sí, yo digo que sí, pero yo creo que en unos añitos, en unos dos, tres añitos. Alexis me dice no te tardes mucho, no te tardes mucho tampoco, pero todavía no, no es cierto, miren (muestra el vientre)".

Pese a estas negativas, ahora, el reconocido periodista de espectáculos, Ernesto Buitrón, durante su participación en el programa de radio, Todo Para La Mujer, acaba de reavivar dichos rumores, asegurando que en las galas del reality show ha podido ver una pancita sospechosa que la ha delatado ante todos: "Crecen los rumores, hay que buscarla, le vamos a mandar un mensaje, de un supuesto embarazo. El público esta rumorando de que Cinthia Aparicio estaría esperando bebé. Sí se le ve pancita a Cinthia Aparicio, está en las galas".

Por su parte, Vicky López, señaló que es posible que Alexis no sabrá que será padre hasta que ya salga de la emisión antes mencionada, qué, por lo que declara que es poco probable que llegue a salir antes del reality, pues según las encuestas, llegará hasta la final: "A lo mejor si gana Alexis Ayala, que se perfila para ser uno de los tres finalistas, tendrá torta bajo el brazo y sale ya con la bendición de que su esposa tiene cinco meses de embarazo”.

Fuente: Tribuna del Yaqui