Brutal accidente en 'LCDLF México': Dalílah Polanco preocupa a sus compañeros (VIDEO)

Ciudad de México.- Dalílah Polanco, actual habitante del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, asustó a todos sus compañeros con el accidente que sufrió este pasado jueves mientras realizaban una actividad cuyo objetivo era definir a los dos finalistas del reto de salvación, en el que, como se recordará, el comediante de Me Caigo de Risa, Guana, funge como líder de esta semana.

De acuerdo con información de Televisa, Dalílah pasó al panel para dejar caer unas fichas; sin embargo, al intentar bajar las escaleras cayó de lleno al césped. De inmediato sus compañeros corrieron a auxiliarla, e incluso Aldo de Nigris se la llevó cargando. En redes sociales circulan diversos clips del momento, y en uno de ellos se escucha cómo la actriz intenta que el juego no se detenga por su incidente.

"¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan, sigan. No se paren", exclamó. A pesar de sus esfuerzos por mantener la normalidad, sus colegas y la misma Jefa decidieron asistirla, por lo que se solicitó que la trasladaran al confesionario. No obstante, la dinámica finalmente continuó y los ganadores fueron ni más ni menos que Elaine (Noche) y Shiky (Día).

La actriz se encuentra bien

Cabe destacar que los primeros en acudir a ayudarla fueron Mar Contreras y Aarón Mercury, quienes prácticamente de inmediato corrieron hacia Polanco. Por su parte, los espectadores vivieron tensos momentos al no saber qué le había sucedido a la concursante. Afortunadamente, más tarde se enlazó a la transmisión con los habitantes Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes confirmaron que ya atendían a la intérprete de Martina en La familia P. Luche.

"Sabemos que hubo un pequeño incidente con Dalílah y queremos decirles que está siendo atendida. Dalílah está bien, queremos comunicarlo a ustedes y a todo el público que nos ve", afirmaron. Asimismo, Wendy Guevara ayudó a aligerar el ambiente recordando que hay todo un equipo para apoyar: "Hay un equipo completo que, aunque nosotros no lo vemos en pantalla, cuida muchísimo a los habitantes."

Fuente: Tribuna