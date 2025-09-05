Cazzu y Belinda preparan colaboración musical; ¿será un dueto con indirecta para Nodal?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Belinda estaría más que interesada en unir fuerzas con Cazzu para realizar un proyecto. De acuerdo con información publicada por la revista 'People en Español', una fuente cercana aseguró que este deseo podría volverse realidad muy pronto. "La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu", reveló el contacto al medio de comunicación. "De hecho, se encuentran buscando canciones", agregó.

Además, la persona ligada a la producción expuso cuál es la percepción que la cantante de origen español tiene de la rapera argentina. "Belinda considera a Cazzu una mujer con estilo", indicó al respecto. Y destacando que la intérprete de 'Bella traición' con frecuencia ha mostrado disposición a sumar talentos femeninos, añadió: "Ella siempre está feliz de colaborar con mujeres que pongan algo distinto".

La noticia llega en un momento importante para Belinda, quien ha mantenido una agenda intensa en los últimos meses. La artista lanzó nueva música, participó en 'Mentiras, la serie', compartió escenario con Shakira y reafirmó su lugar como una de las famosas más queridas por el público. Cazzu, por su parte, se encuentra consolidando su carrera con fuerza en América Latina y Europa. Su autenticidad y su capacidad para fusionar géneros le han permitido posicionarse como una de las figuras más influyentes de la nueva generación musical. De ahí que la combinación de su estilo con el de Belinda despierte tanto interés.

Aunque algunos especulan que este acercamiento podría interpretarse como un gesto ligado a Christian Nodal, expareja de ambas artistas y actualmente esposo de Ángela Aguilar, el allegado subrayó que la iniciativa tiene un objetivo exclusivamente profesional. De concretarse, el dueto marcaría un momento significativo en la música latina, ya que reuniría a dos cantantes con trayectorias y propuestas distintas. Belinda, con más de dos décadas de carrera y múltiples facetas, y Cazzu, con la fuerza de una labor fresca y rebelde, representarían la unión de dos mundos que podrían complementarse de manera natural.

Esta posible fusión no solo promete ser un éxito musical, sino que también transmite un mensaje de admiración mutua y de apoyo entre mujeres en la industria, pues más allá de la controversia sentimental que las liga, el vínculo busca destacar por lo que mejor saben hacer: Su música.

