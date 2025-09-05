Colectivos feministas reúnen firmas en Morelia contra concierto de Christian Nodal

Comparta este artículo

Morelia, Michoacán.- El cantante y músico originario de Sonora, Christian Nodal, tiene programada una presentación para el próximo 15 de septiembre en el Centro Histórico de Morelia con motivo de las Fiestas Patrias. Sin embargo, la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) se pronunció en contra de este evento e incluso lanzó una petición a través de Change.org.

El concierto será completamente gratuito y, por supuesto, está relacionado con el gobierno de Michoacán, el cual ha sido duramente criticado en sus redes sociales. Como se sabe, hace unos días la madre de la hija del cantautor, Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, reveló que Nodal no le permitía viajar con su hija fuera de Argentina, lo que podría convertirse en un problema, ya que en octubre inicia su gira Latinaje por América Latina.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades locales para que no propicien la violencia hacia las mujeres, y más aún cuando el show será financiado con dinero público. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la petición cuenta con más de 11 mil firmas. No obstante, es vital recalcar que ni el gobierno de Michoacán ni Christian Nodal han emitido alguna opinión al respecto.

Publicación de las autoridades locales

"Pedimos al gobierno local que reconsidere su decisión y cancele la presentación de Christian Nodal. Es momento de dar un paso hacia adelante y demostrar que en Morelia no permitimos ni apoyamos ningún tipo de violencia, especialmente hacia las mujeres. Exigimos claridad y transparencia en la selección de los artistas para eventos financiados con dinero público", dice un fragmento del escrito compartido por la agrupación feminista.

Entre los comentarios más destacados de la publicación original, algunos reprueban la decisión de las autoridades; otros esperan que al menos no acompañe a Christian su esposa, Ángela Aguilar. Asimismo, un par de usuarios defendieron al cantante de 26 años y señalaron que, así como muchos critican su vida personal, deberían ser coherentes y abstenerse de asistir al show si sienten molestia por su comportamiento.

Fuente: Tribuna