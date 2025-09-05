Escándalo en TV Azteca: Tío de Frida Sofía agredería a Claudia Lizaldi por arranque de celos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El empresario Pedro Moctezuma, mejor conocido por ser el tío paterno de Frida Sofía, llevó el escándalo a TV Azteca, debido a que recientemente dio de que hablar, pues se ha dicho que por un arranque de celos, al parecer perdió la caballerosidad y habría agredido físicamente a la reconocida presentadora mexicana, Claudia Lizaldi, en el importante evento de Los 300 Líderes Más Influyentes.

Hace dos días se realizó la entrega de reconocimientos a aquellas personas famosas que revolucionan un área en México, como en el caso de Ángela Aguilar y Christian Nodal, en el ámbito de la música mexicana. Al parecer, la presencia de los tan polémicos esposos, impidió que se viera un verdadero momento tenso y de alarma, ya que acaban de asegurar que Pedro agredió de manera física a la presentadora del Ajusco.

Según la cuanta de X, antes conocido como Twitter, de Doña Carmelita, afirmó que Claudia y Pedro salieron dándose de gritos y manotazos del evento, por qué el excuñado de Alejandra Guzmán se puso celoso por un mensaje que le llegó a su celular a Claudia durante el evento: "¡Los tóxicos! Bochornoso espectáculo dieron afuera del lugar en donde fue la comida de los 300 lideres mas influyentes del año. Entre gritos, manotazos y aventón de bolsa se retiraron del lugar. Al parecer Moctezuma, se puso celoso por un mensaje que le llegó al celular de CLAUDIA".

Al parecer, cómo dicha amiga gustaría de las mujeres, pondría algo inseguro al hermano de Pablo Moctezuma, y no la querría cerca de Lizaldi, y antes del mensaje ya las había alejado en el evento: "Mensaje que le envió una amiga lesbiana a la conductora. Esta amiga es una política y al parecer su "amistad" con Claudia es muy cercana, tanto que pone celoso a su pareja. Las amigas se habían saludado en el mismo lugar, y ante las malas caras de PEDRO, la amiga se retiró". Internautas afirman se trata de Michelle Friedman, la secretaria de Turismo del estado de Jalisco.

Finalmente, afirma que Pedro no se contuvo y habría golpeado a la expresentadora de MasterChef Celebrity, incluso afirma que hay fuentes que podrían corroborar que al retirarse, Moctezuma mostraba una ira intensa y un comportamiento demasiado violento: "Pedro explotó, y agredió verbal y físicamente a su pareja. Tuvieron que dejar el lugar, pero dicen los presentes que él iba muy alterado y violento".

Fuente: Tribuna del Yaqui