"Fue ruin": Florinda Meza, devastada, lamenta que bioserie destruyera imagen de Chespirito

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Florinda Meza, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, en la que se mostró devastada, al momento de que lamentó lanzamiento de bioserie de su amado y difunto marido, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, debido a que asegura que no hizo más que destruir su imagen y legado en la televisión mexicana, tachándolo de "ruin".

A meses de que se estrenara Chespirito: Sin Querer Queriendo, Florinda en una reciente entrevista, aseguró que no daría una crítica como tal, pero qué sí iba a dejar en claro que le dolió que lo dejaran tan mal parado Roberto, que no honraran su memoria y crearan polémica, en especial por qué él ya no se puede defender al estar muerto: "No puedo opinar. Lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Eso me duele mucho porque yo estoy viva, yo puedo contestar, pero un muerto no puede contestar; me parece hasta ruin, porque además él hizo una gran labor".

De la misma manera, la actriz de El Chavo del 8, dónde fue la icónica 'Doña Florinda', habló sobre el hate en redes sociales al respecto, afirmando qué no le duele, pero sí considera qué es una herramienta poderosa, por qué hay jóvenes que hasta se quitan la vida: "Me dolería si viniera de periódicos importantes, viniendo de quien viene, pues no. Las redes sociales son así, hay jovencitas a quienes les han destruido la vida, que se suicidan, así es nuestro mundo de ahora".

De la misma manera, destacó que ella por su parte sabe que gente necesita de hacer o al menos intentar hacer miserable la vida de los demás, por qué no tienen su propia vida, y necesitan estar viviendo a través de los demás para poder sentir que hacen algo en este mundo: "La gente que vive a través de las redes es gente que no tiene vida, gente muy vacía, que tiene que vivir a través de la vida de los demás".

Finalmente, con respecto al tema de que "Hasta hay una canción que dice: eres el hombre perfecto, solo tienes un error... esas cosas se dicen de broma, que no han oído esa canción".

Fuente: Tribuna del Yaqui