Gemelas de Joaquín 'El Chapo' Guzmán: Emma Coronel publica FOTO nunca antes vista

Ciudad de México.- Emma Coronel Aispuro, esposa del exlíder criminal Joaquín 'El Chapo' Guzmán, suele estar muy activa en redes sociales. Inclusive, hace un par de meses sorprendió con un impresionante cambio de imagen; desafortunadamente, no fue precisamente bien recibido, ya que gran parte de su audiencia consideró que lucía algo demacrada e incluso insinuaron que podría estar atravesando un difícil momento emocional.

Ahora, volvió a convertirse en tema de conversación, pero no por su apariencia física, sino por una tierna fotografía en la que aparecen dos pequeñas niñas con hermosos vestidos amarillos, que compartió en su Instagram. Por supuesto, los internautas de inmediato notaron que se trataba de las gemelas María Joaquina y Emaly Guadalupe, quienes nacieron el 15 de agosto de 2011 en Lancaster, California.

La imagen cuenta con más de 32 mil me gusta y muchísimos comentarios, entre los cuales destacaban las semejanzas de las niñas con el narcotraficante mexicano, mientras otros se alegraron porque, después de 14 años, Coronel Aispuro finalmente se animó a presentar a sus descendientes. Es importante señalar que se desconoce cómo lucen actualmente las jóvenes, ya que su madre decidió esperar hasta que sean mayores de edad para exponerlas al mundo de internet.

Fotografía que subió a sus redes sociales

"Si querían conocer mis retoños", escribió en su Instagram la exreina de belleza estadounidense. Llama la atención que uno de sus seguidores acumuló más de 100 reacciones con la frase: "Las hijas del hombre más poderoso del mundo, y no es Elon Musk", a lo que @talia_amie respondió: "Todo el mundo sabe que tu esposo es un hombre, y que les hicieron daño personas envidiosas. Te deseo que lo liberen y que vivan en felicidad, amén".

Las hijas de Joaquín 'El Chapo' Guzmán

De acuerdo con información de Infobae, las adolescentes cuentan con nacionalidad estadounidense y se dice que, al principio, no llevaban el apellido de su padre con el propósito de que tuvieran un futuro menos complicado. Por último, es de conocimiento público que el exlíder del Cártel de Sinaloa se encuentra recluido bajo condiciones extremas de aislamiento en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Colorado.

Fuente: Tribuna