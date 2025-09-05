Golpe a Ángela Aguilar: Cancelan conciertos de la esposa de Christian Nodal en EU por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, la polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, estaría enfrentando duro golpe mediático, pues se dice que habría cancelado 7 conciertos, que tenía programados para este 2025 en los Estados Unidos, por un muy fuerte motivo. Hasta el momento, la esposa del cantante del regional mexicano, Christian Nodal, no se ha pronunciado a esta polémica situación.

Hace un par de meses, en medio de lanzamientos de temas como Abrázame, El Equivocado y otros más, Ángela anunció que haría una gira Latinoamérica y Estados Unidos, por lo que desde ese momento se ha dedicado a promocionar toda su música. Sin embargo, desde ese momento ha sido sumamente criticada y se ha afirmado que el público ni regalados ha querido los boletos de esta gira, señalando que podría cancelarse.

Ahora, después de tantos dimes y diretes sobre las ventas, hace un par de horas, el sitio web de la venta oficial de boletos de la hija de Pepe Aguilar, acaba de revelar que siete de los espectáculos que tenía Ángela con su Libre Corazón Tour, tuvieron que ser cancelados, aunque no se reveló en ese momento el motivo, pero se dice que es por falta de venta: "Evento cancelado. Desafortunadamente, el organizador tuvo que cancelar tu evento".

Con respecto a los lugares en los que tuvo que cancelar su presentación la intérprete de Gotitas Saladas, serán en Pensilvania, Nueva Jersey, Misuri, Oklahoma, Carolina del Norte y Nuevo México, continuando, hasta el momento, todavía de pie los de Indianapolis, Chicago, Dallas, San Antonio, Houston, Atlanta, Tucson, El Paso, Denver, Los Ángeles, San José, Bakersfield, San Diego y Las Vegas.

Cabe mencionar que hasta el momento, la hija del creador de Por Mujeres Cómo Tú, o su familia en general, no se han pronunciado con respecto a la cancelación de los conciertos antes mencionados, pero se espera que muy pronto, alguno salga a hablar de esta situación

