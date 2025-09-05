Laura Pausini sufre la pérdida de un amigo muy cercano y le dedica conmovedora despedida

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Laura Pausini, una destacada cantante italiana, es bastante conocida en México gracias a varios de sus éxitos en español, como En Cambio No (2008), que fue la entrada de la telenovela mexicana En nombre del amor (2008), y la más popular, Víveme (2004), que también fungió como tema principal de uno de los melodramas más recordados de Televisa, La madrastra (2005), protagonizado por Victoria Ruffo y César Évora.

Actualmente, la artista de 51 años continúa en la industria musical cosechando éxitos, pero no todo en su vida es felicidad, ya que este pasado 4 de septiembre perdió a una persona a la que admiraba profundamente. Pausini se manifestó en redes sociales como una manera de despedirse para siempre de un entrañable amigo, a quien conocía desde hace más de 30 años y con quien incluso llegó a trabajar.

¿Quién falleció?

Giorgio Armani se desempeñó como diseñador de moda, director ejecutivo y empresario. Sin embargo, ayer falleció a los 91 años debido a una infección pulmonar que lo obligó a ser hospitalizado. Su compañía emitió un comunicado en el que dejó en claro que la partida de Armani ocurrió en su hogar, rodeado de sus seres queridos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles.

Fotografía que subió a sus redes sociales

Laura Pausini se despide de su amigo

Sobre el vínculo que compartían, se sabe que para el diseñador, con una fortuna de diez mil millones de dólares, Laura era una de sus musas favoritas, pues en numerosas ocasiones se le vio lucir alguna de sus creaciones. Por ello, como una forma de honrar la memoria del artista, ella publicó un par de fotografías donde se les ve muy sonrientes, mismas que han recibido numerosas reacciones.

Con un texto en su idioma natal, expresó todo su sentir en su perfil de Instagram la reina del pop italiano: "Fue un honor conocer a un Rey. Lo que me enseñaste y me diste es un valor añadido invaluable en este caos. Buen viaje, querido Giorgio. Con infinito cariño, Laura. Un abrazo para Sergio, Roberta, Silvana, Rosanna, Andrea, Paul, Stella, Lorena y toda su gran familia y su amable equipo".

Fuente: Tribuna