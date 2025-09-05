¿Le fueron infiel a Facundo?, muere Giorgio Armani y más noticias en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tu deseo es arrancar este viernes 5 de septiembre con la información más relevante del mundo del entretenimiento, llegaste al lugar ideal, pues TRIBUNA te trae el mejor resumen, que te mostrará las noticias más interesantes y que le han estado dando vuelta al Internet las últimas horas. Si quieres enterarte si Facundo se enteró de una infidelidad en La Casa de los Famosos México, quédate a ver este Top 3 Espectáculos.

Así comienza el Top 3 Tribuna Espectáculos

Giorgio Armani muere a los 91 años

El diseñador Giorgio Armani, considerado el rey de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán. De acuerdo con información de su firma, el 'Rey Giorgio' falleció rodeado de sus seres queridos y colaboradores más cercanos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público

Los famosos, Christian Nodal y Ángela Aguilar, aparecieron en un evento para reconocer a los líderes más influyentes de México, durante este evitaron por completo a la prensa, pues hace poco salieron las polémicas declaraciones de la expareja del cantante.

¿Facundo llora por infidelidad?

El integrante de LCDLF México, Facundo, tuvo la oportunidad de hacer una corta llamada a su pareja como parte de un premio dentro del reality, sin embargo, la primera vez que marcó, le contestó un hombre y él acabó llorando. El conductor luego aclaró que solo se había conmovido por hablar con su novia.

