¿Le fueron infiel a Facundo?, muere Giorgio Armani y más noticias en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Giorgio Armani muere a los 91 años
El diseñador Giorgio Armani, considerado el rey de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán. De acuerdo con información de su firma, el 'Rey Giorgio' falleció rodeado de sus seres queridos y colaboradores más cercanos.
Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en público
Los famosos, Christian Nodal y Ángela Aguilar, aparecieron en un evento para reconocer a los líderes más influyentes de México, durante este evitaron por completo a la prensa, pues hace poco salieron las polémicas declaraciones de la expareja del cantante.
¿Facundo llora por infidelidad?
El integrante de LCDLF México, Facundo, tuvo la oportunidad de hacer una corta llamada a su pareja como parte de un premio dentro del reality, sin embargo, la primera vez que marcó, le contestó un hombre y él acabó llorando. El conductor luego aclaró que solo se había conmovido por hablar con su novia.
