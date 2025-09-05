Lo asesinaron a balazos: Exparticipante de 'MasterChef México' sufre desgarradora muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del entretenimiento de nueva cuenta se encuentra de luto, sobre todo los fans de los realitys de TV Azteca, ya que en horas recientes se reportó que un exparticipante de MasterChef México sufrió una desgarradora muerte, producto del crimen organizado. Resulta que el influencer de cocina, Romario Ventura, perdió a su hermano Ronaldo durante una agresión armada en Guerrero.

Romario debutó en la pantalla de TV Azteca en el año 2018, cuando lo aceptaron para formar parte de la cuarta temporada de MasterChef. Sin embargo, su pasión por la cocina venía desde mucho tiempo antes, ya que se dedicaba a atender el restaurante de pescados y mariscos de sus papás. Mientras que actualmente, el joven guerrerense se convirtió en creador de contenido enfocado en recetas y todo lo que tiene qué ver con el arte culinario.

Desafortunadamente, en las últimas horas su nombre se volvió tendencia en redes y medios de comunicación por una situación sumamente lamentable: Su hermano fue asesinado durante un funeral que se realizaba en Playa Ventura, zona ubicada en el municipio de Copala, Guerrero. De acuerdo con información retomada por Quadratín, en la balacera murieron tres personas y una de ellas era Ronaldo Ventura, hermano de Romario.

Romario Ventura confirmó la muerte de su hermano Ronaldo

El propio influencer usó su cuenta de Facebook para confirmar el fallecimiento de su consanguíneo, publicando una serie de desgarradores mensajes que conmovieron a sus fans: "Qué dolor tan grande perderte hermanito", escribió en primer lugar y luego compartió un segundo texto junto a una esquela: "Hasta pronto Tortugo, hermanito de mi corazón", señaló.

Poco después, Romario publicó una fotografía del funeral de su hermano, en donde se alcanza a percibir el féretro de Ronaldo rodeado de flores y velas: "Pido una oración por el alma de mi hermano, para que pueda descansar en paz Hasta pronto hermanito algún día nos volveremos a ver te amo". Ambas publicaciones se volvieron virales en Internet y hasta este momento acumulan decenas de mensajes y Likes.

Romario Ventura compartió imágenes del funeral

Cabe resaltar que hace apenas unas semanas se confirmó la muerte de Yanin Campos, quien también formó parte de la cuarta temporada de MasterChef México y quien incluso participó en MasterChef: La Revancha, donde obtuvo el sexto lugar. Según los reportes, Yanin tuvo un accidente automovilístico el pasado sábado 2 de agosto y no logró superar las heridas que sufrió durante el percance.

Fuente: Tribuna del Yaqui