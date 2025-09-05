Luto en la Realeza: Rey Carlos III sufre triste muerte en medio de su lucha contra el cáncer

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- El Rey Carlos III, mientras que se encuentra en medio de su intensa lucha contra el cáncer, el cual ha mantenido en secreto el tipo de enfermedad, por desgracia se ha vestido de un triste luto al enterarse que hace poco sufrió la triste muerte de uno de los miembros de la Realeza, su amada tía Katharine, duquesa de Kent, a los 92 años de edad. Era esposa de su tío, el Príncipe Eduardo.

En febrero del 2024, después de que fuera sometido a una cirugía de próstata que se dijo de rutina y por complicaciones normales en hombres de su edad, el padre del Príncipe William lanzó un comunicado en el que confirmó que los médicos en el proceso descubrieron que tenía cáncer, por lo que iba a comenzar con sus quimioterapias y se daría un breve descanso de su saturada agenda, asistiendo a menos eventos. Su nuera, Kate Middleton atravesó lo mismo, pero contrario al Rey, ella ha sido dada de alta, mientras que él ha alargado su tratamiento en un par de ocasiones.

Fue mediante un comunicado en las redes sociales oficiales de Carlos III y la Reina Camilla, qué se anunció que a sus 92 años, en el Palacio de Kesington, con toda la familia real reunida, Katherine perdió la vida de manera pacífica y sin dolor, la noche del pasado jueves 4 de septiembre: "Con profundo pesar, el Palacio de Buckingham anuncia la muerte de Su Alteza Real la Duquesa de Kent. Su Alteza Real falleció pacíficamente anoche en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia".

Ante esto, declararon que Carlos III junto a sus hijos, hermanos y nietos, se une a su tío, el primo de la Reina Isabel II, en el dolor que ahora lo embarga por perder a la mujer que ha sido el amor de su vida por más de seis décadas: "Todos los miembros de la Familia Real se unen al Duque de Kent, sus hijos y nietos para lamentar su pérdida y recordar con cariño la devoción de toda la vida de la Duquesa a todas las organizaciones con las que estuvo asociada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes".

Por su parte, los Príncipes de Gales, Kate y William, se unieron a esta trágica partida con un mensaje en el que externan su apoyo más sincero a su tío, enviando sus hijos una pronta resignación por la partida de su ser tan amado, reconociendo la importancia de su trabajo: "Nuestros pensamientos hoy están con el Duque de Kent y su familia, particularmente George, Helen y Nicholas. La duquesa trabajó incansablemente para ayudar a otros y apoyó muchas causas, incluida su pasión por la música. Será muy extrañada".

Fuente: Tribuna del Yaqui