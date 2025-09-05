Nana Calistar: Horóscopos de HOY, sábado 6 de SEPTIEMBRE; esto dice el destino de tu signo para el FIN DE SEMANA

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Arranca el fin de semana y este sábado 6 de septiembre de 2025, la poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para tu signo. Conoce qué te depara el destino en temas de amor, suerte y dinero con la recopilación que TRIBUNA trae para ti. El universo tiene un mensaje importante que no puedes ignorar. Aquí te contamos lo que el destino ha preparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

No cargues con problemas que no son tuyos, corazón. Este fin de semana el universo te da luz verde para soltar lo que ya no vibra contigo. Un mensaje inesperado podría encender un fuego que creías apagado... ¡Aguas con las recaídas! Cuida tu dinerito, que podrías gastar en puro capricho.

Tauro

Ya estuvo bueno de aguantar lo que no te hace feliz. El fin de semana viene con energía de cambio, así que si algo no te late, suéltalo sin miedo. Alguien del pasado podría buscarte… ¿Volver o cerrar ciclo? Tú decides. Tu intuición estará a tope, no la ignores.

Géminis

Tienes que aprender a bajarle dos rayitas a la mente acelerada, bebé. Este finde te toca enfocarte en ti, en lo que te gusta y en lo que te hace sonreír. Una invitación inesperada te sacará de la rutina. Si tienes pareja, cuida los celos, porque podrías armar drama de la nada.

Cáncer

No te metas en donde no te llaman, mi ciela. Este fin de semana trae chismes, pero también claridad. Una verdad saldrá a la luz y te hará ver las cosas como son, sin filtro. En el amor, alguien quiere algo contigo, pero tú sigues viendo al pasado... ¡Ya suéltalo!

Leo

Tu energía está que arde, y más de uno va a querer estar cerca de ti este fin de semana. Aprovecha para brillar, salir, coquetear y atraer lo que mereces. Ojo: no prometas lo que no vas a cumplir. Tu lado sensual anda desatado, pero no confundas pasión con conexión real.

Virgo

Te estás desgastando por cosas que no dependen de ti. Este fin de semana es ideal para descansar, desconectarte y reordenar tus emociones. Un cambio laboral o de proyecto se avecina, y debes estar en paz para tomar buenas decisiones. Amor a la vista si sueltas ese control.

Libra

Te viene una decisión fuerte en temas de amor o familia. No sigas postergando lo inevitable. El universo quiere darte algo nuevo, pero sigues aferrado a lo viejo. Este finde pinta bien para aclarar malentendidos y sanar heridas. Date un gusto, que te lo mereces.

Escorpio

Hay gente que sonríe contigo, pero te envidia por dentro. Cuida tu círculo este fin de semana. La energía está intensa y podrías sentirte más sensible de lo normal. Canalízalo en algo creativo o sensual… que de eso tú sabes. Dinero inesperado en camino, ¡pero no lo quemes todo en una noche!

Sagitario

Este fin de semana es para ti, mi aventurero cósmico. Te vienen propuestas nuevas, salidas, risas y hasta una aventura romántica si te dejas llevar. No todo lo que brilla es oro, pero sí vale la pena disfrutarlo. El universo te pide soltar el juicio y vivir más ligero.

Capricornio

Tanto control ya te está quitando el sueño. Este finde relájate, deja que la vida también te sorprenda. En el amor, alguien quiere acercarse, pero tú pones barreras. Baja la guardia tantito, no todo es desconfianza. Cuida tu espalda y tu energía, que podrías andar agotado.

Acuario

Tu mente anda a mil por hora, pero tu corazón quiere paz. Este fin de semana es ideal para equilibrar ambas cosas. Un reencuentro con alguien especial podría mover emociones profundas. No huyas. Escucha, siente y decide desde la verdad. Vienen noticias buenas en lo económico.

Piscis

Este fin de semana te da la oportunidad de reconectar contigo, con tu intuición y con tu paz. Si sientes que alguien te drena, aléjate sin culpa. En el amor, se abren caminos si sueltas esa idea de perfección. Estás en tu mejor momento para sanar y atraer lo que mereces.

