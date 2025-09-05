¿Perdió la cabeza? Actriz de Televisa sufre trágica muerte y hace espeluznante confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante mexicana, Lyn May, recientemente se presentó en famoso canal de YouTube de paranormal, para hacer una espeluznante confesión con respecto a su inesperada conexión con el mundo de los muertos, después de sufrir una trágica muerte de sus amigas más queridas y cercanas, ¿acaso ha perdido la cabeza?

May ha formado parte del mundo del espectáculo desde la década de 1950, siendo principalmente conocida por su impresionante belleza y su talento como vedette. Al estar tantos años en la industria, la también actriz conoció a la mayor parte de las celebridades, que tristemente han fallecido en los últimos meses, como fue el caso de Tongelele, tras varios años retirada, Sasha Montenegro y Dulce la cantante, las dos eran de sus mejores amigas.

Ahora, tras las muertes de sus queridas amigas, May hizo declaraciones al canal de YouTube de Creepypastas Everywhere, en el qué confesó que siempre se consideró alguien escéptica respecto a lo paranormal, ahora entiende que sí hay algo más allá de la vida, pues tras maquillar los cadáveres de sus amigas vedettes, como Rossy Mendoza y Montenegro, reveló que notó fenómenos que dijo eran perturbadores: "Veía que todo se movía, que había un hombre aquí, otro allá… soñaba con monstruos… fue una cosa terrible".

Ante esto, mencionó que el vínculo que tenía con Carmen Salinas abrió la puerta a ese mundo paranormal, ya que cuando su único hijo varón, Pedro Plascencia, fue diagnosticado con cáncer, la vedette fue una de las primeras en acompañarlo a buscar segundas opiniones médicas, consolidando una relación cercana que traspasó lo profesional, siendo el primer cadáver que maquilló: "Cuando se murió su hijo lo maquillé yo porque ella estaba en un mar de llanto… era mi arreglista, él me hacía mis arreglos de mis canciones".

Finalmente, la exparticipante de Quiero Cantar, declaró que estas situaciones la han dejado bastante afectada, al punto de que ya no va a los funerales de los artistas, incluso sin importar que fueran sus amigos cercanos, ya que no desea intensificar su conexión con el mundo de los muertos: "Ahora que me dicen 'ya murió alguna artista', ya no voy. Han fallecido varias de mis compañeras últimamente y no he ido porque me quedó eso de estarlas maquillando, de estar con ellas… de quererlas tanto".

Fuente: Tribuna del Yaqui