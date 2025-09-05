¿Quién es el nuevo galán de Ivonne Montero? Filtran detalles de su relación con hombre menor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Ivonne Montero, recientemente sorprendió a Televisa y al mundo del espectáculo, al presumir en video a su nuevo galán, el cual se dice que es 11 años menor que ella. Al no dar la actriz y cantante informes de su romance, varios han filtrado detalles según investigaciones que se realizaron, en las que se revela que ya sería padre de familia.

En el año del 2017, la actriz de La Loba reveló que estaba soltera y que se tomaría un break de los romances, acusando a su expareja de haberla violentado de manera verbal y físicamente. Tras ese año, al menos públicamente, Montero no tuvo una relación amorosa, y parecía que se había retirado por completo del mundo del amor, pero en el 2024 afirmó que no se cerraba a la posibilidad de volver a tener una pareja.

Ahora, a más de ocho años soltera y uno de abrirse al amor nuevamente, la actriz sorprendió al revelar que había encontrado a su persona especial, compartiendo un video en el que aparece de lo más feliz en los brazos de un galán, al cual besa en los labios por varios segundos, presumiendo su romance ante las cámaras. Por su parte, la actriz no reveló detalles de este romance por lo que se desconoce el tiempo de relación.

Pero, en redes sociales afirman que es un policía federal preventivo, de nombre Jonathan Vázquez, que al parecer estaría entre los 39 y 41 años de edad. Y aunque no se sabe mucho de él, usuarios han encontrado su cuenta de TikTok, en la que ha compartido videos al estar en su trabajo, entrenamientos y convivencia familiar, por lo que se sabe que tiene una hija, al igual que Montero, qué ya es adolescente.

De la misma manera, han dejado en claro que no se tiene una fecha exacta del inicio de su relación, pero en base a imágenes y videos que coincidirían con la actriz, ya tendrían más de seis meses conociéndose y posiblemente cinco de relación, aunque podría ser más tiempo. Hasta el momento, Ivonne no ha querido responder a los cuestionamientos de esta situación, pero se espera que pronto hable al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui