¿Quién gana HOY la semifinal de 'Exatlón Cup 2025'? Adelanto del duelo México vs Hungría

Ciudad de México.- Después de meses de espera, finalmente ya está al aire la Exatlón Cup 2025, y al parecer la noche de este viernes 5 de septiembre del 2025, las cosas ya están definidas y según los spoilers ya se sabría quién será el ganador en la competencia para pasar a la semifinal, en la que México se enfrentará a Hungría. Al parecer, en esta ocasión Estados Unidos, quedaría eliminado y no pasaría a la final.

Tras la gran final de Survivor México, el horario dónde se transmitía dicha temporada, será ocupada desde el pasado lunes 1 de septiembre al domingo 7 de septiembre, por la Exatlón Cup, que será transmitida cada noche a las 7:30 pm, en horario de la Ciudad de México. Este viernes 5 de septiembre, finalmente se jugaran el todo para saber quiénes pasarán a la final y se enfrentarán el domingo 7 de septiembre para alzar la copa.

Ahora, a horas del estrenó del segundo, de seis episodios del reality de TV Azteca, en el canal de YouTube de DTM Spoilers, ha afirmado que diferente a la dinámica del primer día, y como se ha hecho en las tres emisiones pasadas, los mexicanos ya no portan la playera de México, sino que van a dividirse entre rojos y azules, y van a competir entre ellos para saber cuáles irán contra los hungaros. Hasta ahora, no sabe quiénes enfrentaran a Hungría.

En cuanto al tema de los hungaros contra los mexicanos, la página de spoilers no supo decir quiénes son con certeza los que se llevará el triunfo, si azules o rojos, pero según filtraciones pasadas, los elementos enviados del país, como Mati Álvarez, Ernesto Cazares y demás, van a imponerse ante los extranjeros y van a llevarse la segunda victoria en un enfrentamiento entre ambos, manteniéndose invictos con un cinco por cinco. Desde el pasado lunes 1 de septiembre los mexicanos han derrotado a sus contrincantes.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, sobre el campeonato, sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente y el triunfo posiblemente no se encuentre entre atletas azules, y posiblemente Hungría salga vencedor.

