"Solo enloqueció": Actriz de Televisa sería despedida por "violenta"; golpearía a colega

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora mexicana, Manola Díez, recientemente está dando de que hablar, pues se acaba de afirmar que sería despedida por "violenta", ya que mientras que grababa episodios de su nuevo proyecto, "solo enloqueció" con el equipo y habría golpeado a su colega. Cabe mencionar que en el último año ha sido señalada en más de una ocasión de agresión física.

En medio de su escándalo con Anyolina Broy, qué la acusó de haberla agredido físicamente en el teatro, se comenzó a decir que podría ser participante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, incluso en una rueda de prensa armó escándalo, pidiendo que la metieran. Pero, lejos de confirmarse su contratación, fue acusada de recaer en el alcoholismo y después apareció compartiendo imágenes de su boda, alejándose de los dimes y diretes.

Pero ahora, en el más reciente programa de Todo para la mujer, se reportó que, presuntamente, en el canal Multimedios la habían contratado para participar en un nuevo proyecto que tienen entre manos con Luz Blanchet y Alex Bisogno, qué es producido por Paco Lalas: "Tengo información. Acuérdense que Luz Blanchet va a regresar a la televisión en Multimedios, en un programa de cocina, producido por Paco Lalas, que tiene la presencia de Alex Bisogno, Luz Blanchet, está por ahí un chef y Manola Díez, bueno, estaba".

Ante esto, la fuente aseguró que pese a que la exparticipante de Big Brother VIP había grabado muy bien, de la nada tuvieron que "hacerla a un lado" y despedirla, ya que supuestamente, de la nada solo enloqueció y tuvo encontronazos con sus compañeros de proyecto: "Le dieron la oportunidad… grabaron los programas, el último programa que se grabó fue en Aguascalientes, ya estaban a nada de estrenar. Entonces, tuvo un encontronazo, Manola Díez. De repente, enloqueció, es lo que nos cuentan y ya no va a estar".

Por último, en el programa de Maxine Woodside no se reveló el motivo de la pelea, pero supuestamente Manola habría golpeado a una de las personas con las que se peleó, y que lo hizo a plena calle, con las autoridades de Aguascalientes de testigo de lo ocurrido en ese momento: "Tienen que ver qué va a pasar, pero Manola Díez dando de qué hablar otra vez por su temperamento…Lo peor es que lo hizo frente a las autoridades de Aguascalientes".

Fuente: Tribuna del Yaqui