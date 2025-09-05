'The Weeknd' y Anitta anuncian la llegada de sus conciertos a CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- 'The Weeknd' y Annita conquistarán México, el anuncio ha causado emoción a los fans quienes tendrán la oportunidad de ver al cantante canadiense en un espectáculo renovado con una gran producción visual y sonora junto a la brasileña. 'The Weeknd', confirmó dos presentaciones en la Ciudad de México como parte de su exitosa gira mundial 'After Hours Til Dawn Stadium Tour'. Los conciertos se realizarán los días 20 y 21 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, situado en el corazón de la capital mexicana.

La estrella brasileña Anitta será la invitada especial en ambas fechas, aportando su energía y carisma a uno de los shows más esperados del próximo año. La gira, que ha visitado ciudades como Los Ángeles, Londres, París, São Paulo y Tokio, está inspirada en los álbumes 'After Hours' (2020) y 'Dawn FM' (2022), dos producciones que consolidaron a 'The Weeknd' como uno de los artistas más influyentes del pop y R&B contemporáneo.

The Weeknd se presentará en CDMX/Créditos: Internet

Con una puesta en escena futurista, efectos visuales impactantes y un repertorio que incluye éxitos como 'Blinding Lights', 'Save Your Tears', 'Starboy', 'Can’t Feel My Face' y 'The Hills', el tour ha sido aclamado por la crítica y el público en todo el mundo. Los boletos para los shows en México estarán disponibles a través de Ticketmaster. La venta para fans comenzará el 5 de septiembre a las 10:00 horas. La preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC se llevará a cabo el 8 y 9 de septiembre a las 14:00 horas, y la venta general iniciará el 10 de septiembre en el mismo horario.

Aunque los precios aún no han sido revelados, se espera que haya opciones desde $850 pesos en zona general hasta más de $5,000 pesos en áreas preferentes y paquetes VIP. El Estadio GNP Seguros contará con localidades numeradas, gradas y espacios en piso para los asistentes.

'The Weeknd, nacido en Toronto en 1990, inició su carrera musical en 2010 publicando canciones en YouTube. Su primer 'mixtape', 'House of Balloons', lo catapultó la escena alternativa, y en 2013 lanzó su primer álbum de estudio, 'Kiss Land'. Desde entonces, ha obtenido múltiples premios, incluidos Grammys, 'Billboard Music Awards 'y 'American Music Award'. Su estilo fusiona R&B, pop, electrónica y soul, con letras introspectivas y una estética visual marcada por el misterio y la melancolía.

En lo personal, Abel Tesfaye ha mantenido una vida privada reservada. Ha tenido relaciones mediáticas con Bella Hadid y Selena Gómez, pero actualmente está soltero y no tiene hijos. Además de su carrera musical, ha explorado la actuación y producción audiovisual, como lo hizo en la serie 'The Idol' (2023), donde también fue creador y protagonista.

Abel Tesfaye y sus ex parejas: Bella Hadid y Selena Gómez/Créditos: Internet

La artista invitada Annita, es una de las figuras más importantes del pop latino y brasileño. Con éxitos como 'Envolver' 'Girl From Río' y 'Vai Malandra', ha conquistado escenarios internacionales y colaborado con artistas como J Balvin, Cardi B y Maluma. En 2024 lanzó junto con 'Thte Weeknd el tema São Paulo, marcando el inicio de una colaboración artística que ahora se concreta en el escenario mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México