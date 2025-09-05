VIDEO: Faisy en polémica tras decir que 'haters' de 'El Guana' en 'LCDLF México' son bots

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Omar Pérez Reyes, mejor conocido en redes sociales simplemente como Faisy, se volvió viral, aunque no por motivos positivos, en las últimas horas, pues fue captado conversando con un grupo de personas, entre ellas Delia García, novia de Facundo y conductora del programa de radio Ya párate, sobre el popular reality show de Televisa La Casa de los Famosos México, edición 2025.

El problema surgió porque el comediante dejó muy claro que los perfiles de redes sociales que apoyaban a los integrantes de Cuarto Noche son en realidad bots. Este comentario generó una enorme molestia entre los usuarios de TikTok y X (antes Twitter), al grado que actualmente su Instagram está lleno de comentarios en su mayoría criticándolo por esas acusaciones sin fundamento.

"Dentro de la casa hay tres personas muy de digital que tienen un ejército de bots afuera, y lo peor es que los utilizan para pura agresión", declaró. Además, el hombre de 45 años aseguró en un clip que Aarón Mercury es solo "otro Sian Chiong con suerte", en referencia al participante cubano de la segunda temporada, quien solía ser cuestionado por ser un hombre atractivo que, según los críticos, no aportaba nada al programa.

Los fans están muy molestos

¿Por qué el público no quiere a Guana?

José Luis Rodríguez formaba parte del equipo Noche, pero cuando Elaine Haro encontró la Moneda del Destino tuvo la oportunidad de hacer un cambio de habitación. Según sus propias palabras, no quiso arriesgar a ninguno de sus compañeros y prefirió elegirse a sí misma y a Guana. Cuando José Luis llegó a Día, les juró lealtad, acción que provocó la molestia del fandom contrario.

"Lo están funando en X. Yo, de los que de repente me llegan en Me Caigo de Risa por el Guana, me meto al perfil y tienen tres seguidores, cero publicaciones, son bots", enfatizó. Por otra parte, cuando un usuario le preguntó por qué supuestamente odia a Aarón, el artista aclaró: "No lo odio… No lo conozco, pero no me tiene que caer bien a fuerza", a lo que otros aprovecharon para insistirle en que no se trata de bots.

Fuente: Tribuna