¿Yolanda Andrade quedó fuera de 'Montse&Joe'? Dan inesperada noticia y dejan en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de la conductora Yolanda Andrade de nueva cuenta reapareció en todos los medios de comunicación y redes sociales debido a que se compartió una inesperada noticia sobre ella. Como se sabe, la nacida en Sinaloa tiene varios años luchando por su salud, por lo que rara vez aparece públicamente e incluso, meses atrás un portal de noticias reportó su muerte, pero afortunadamente resultó ser falso.

De hecho, hace casi un año apareció por última vez en el programa Montse&Joe, debido a que su actual estado le impide volver a la conducción; semanas atrás, Yolanda se dejó ver usando una andadera para caminar y con dificultades para hablar. Pese a esta situación, la producción de la emisión de Unicable continúa firme en su decisión de esperar a que la conductora oriunda de Culiacán se recupere para retomar sus actividades.

No obstante, se ha revelado que una excompañera de Andrade la quiso 'madrugar' y se ofreció a ser su reemplazo en el programa de entretenimiento. Lo anterior fue revelado por la periodista Martha Figueroa, quien a través de su canal de YouTube expuso que Luz María Zetina envió un mensaje a Montserrat Oliver para ofrecerse como reemplazo de Yolanda.

Oye, pues yo aquí estoy, yo me anoto para quedarme en el lugar de Yolanda, porque ya vi como que no va a regresar", habría dicho la también exconductora de Sale el Sol, según Martha.

Roxana Castellanos ha reemplazado a Yolanda en 'Montse&Joe'

Como era de esperarse, la situación desató críticas y hasta la propia Figueroa, quien trabajó con Luzma en Netas Divinas, calificó la propuesta como imprudente, considerando que Andrade atraviesa un contexto delicado de salud.

No tienes que andarte queriendo quedar con la silla de nadie, sobre todo si sabes que está en una situación ruda… ten un poquito de tacto", expresó la periodista.

Oliver, por su parte, habría respondido con cortesía, agradeciendo la propuesta, pero subrayando que Roxana Castellanos ha sido la elegida para cubrir temporalmente la plaza y que la producción sigue esperando el retorno de Yolanda Andrade.

Hace apenas unos días, la sinaloense reveló que estima que le quedan 5 años de vida, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores. A pesar de ello, se ha mantenido cercana a sus seres queridos y enfocada en aprovechar el tiempo con su familia.

Fuente: Tribuna del Yaqui