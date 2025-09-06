Adela Micha pide un alto al hate contra Ángela Aguilar; afirma qué no hizo ningún daño

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y periodista de espectáculos, Adela Micha, acaba de brindar unas declaraciones en las que pidió un alto al hate que se encuentra recibiendo la polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, afirmando que ni ella ni el cantante sonorense, Christian Nodal, merecen el que les llueva tanto odio en redes sociales, afirmando que no hicieron ningún daño a nadie, sino que solo se enamoraron.

Fue mediante su canal de YouTube de La Saga, en la que Adela quiso hacer un espacio para confesar que estaba viendo demasiado hate en contra de la hija de Pepe Aguilar, y quería señalar que entiende que al ser personas públicas están bajo el escrutinio constante, pero ahora le parece que ya se han pasado demasiado: "Eso me parece que es extralimitarnos. Me parece importante respetar la vida privada, sobre todo cuando hay mucha gente involucrada y sobre todo cuando hay una niña de por medio, en este caso la hija de Nodal y de Cazzu".

La expresentadora de Televisa declaró que la intérprete de Gotitas Saladas sí ha sufrido de depresión en el último año, ante todo los comentarios tan terribles que ha recibido por parte de internautas, destacando que le dio un consejo maternal, porque empatizó con su dolor: "Ella me contó que había sido una situación muy difícil para ella, que estuvo muy deprimida, que vivió momentos muy tristes, muy oscuros. Y, bueno, pues a mí eso me conmueve… se lo dije como si fuera mi hija".

Adela mencionó que al final del día, Ángela es una joven muy talentosa que no es justo que en redes la destrocen de esa manera, debido a que en realidad su único error fue enamorarse, pero que no le ha hecho nada malo a nadie, ni siquiera a Cazzu, como para recibir tan duro castigo: "Las redes sociales tratan muy mal a esa joven que, en última instancia, cometió el pecado de enamorarse. Es una joven alegre, talentosa, que canta muy bonito. La gente de pronto se ha extralimitado en estos juicios de valor con una mujer que, justo eso, se enamoró".

Finalmente, la presentadora declaró que ella no entrevistó a los intérpretes de Dime Cómo Quieres para juzgarlos, sino para conocer sus hechos, su versión, escucharlos, no juzgarlos, por qué ella no es nadie para juzgarlos o señalarlos de hacer algo malo, cuando tampoco cree que sea justo que se les trate de esa manera: "Los periodistas no somos jueces, no somos ministerio público. Nosotros solo preguntamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui