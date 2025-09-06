'Bomba' contra los Aguilar: Emiliano Aguilar expone a esposa de Pepe Aguilar ¿por maltrato?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap, Emiliano Aguilar, una vez más lanzó fuerte 'bomba' mediática en contra de la familia Aguilar, pues por primera vez ha expuesto su relación con su madrastra, la exmodelo mexicana Aneliz Álvarez, la actual esposa del polémico cantante del regional mexicano Pepe Aguilar, ¿acaso es verdad que lo maltrató y lo repudió durante su infancia?

Después del drama con la publicación de Instagram en la cuenta del perro de la familia, 'El Gordo', y que la madre de Ángela Aguilar la compartiera y diera 'like', se comenzó a decir que Aneliz nunca ha querido a Emiliano, que incluso ella es la responsable del distanciamiento entre padre e hijo, pues al parecer no lo soportaría por ser hijo de Aguilar con Carmen Treviño. De la misma manera, se dice que al repudiarlo, hacía de todo para que se alejaran y Pepe solo pasara tiempo con su tres hijos en común.

Ahora, el propio Emiliano ha decidido romper el silencio al respecto, y en una entrevista con Javier Ceriani, el intérprete del tema Con La Frente En Alto, declaró que en realidad nunca ha tenido una relación con su madrastra, destacando que siempre fue distante con él y él con ella: "Nunca tuvimos un acercamiento, así que se pueda decir: 'no, aquí andamos y todo eso', no, porque, al final de cuentas, yo tengo a mi mamá".

Pero, agregó que cuando vio que la esposa del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú estaba resposteando la imagen, sí lo sacó de onda y claro que le molestó, debido a que él nunca los ha tachado de ser unos perros, o se ha burlado de ellos, por lo que al ver esto se lo tomó cómo si a él le dijeron eso: "Cuando subió esa foto, que la reposteó, dije: '¿qué onda con eso?' Yo nunca les he dicho nada así, de que son perros y me ponen a mí como un perro”.

Ante esto, declaró que él al ver la acción de la madre de Ángela, Aneliz y Leonardo Aguilar, fue cuando tomó la decisión de editar la foto familiar de los cinco para ponerles la cara de perro, para que vieran que él también puede hacer lo que quiera y defenderse: "Cuando vi que la esposa de mi papá había puesto en su historia eso, dije: 'No, pues sobres', dije: '¿Quieren subir fotos? pues yo también'".

Finalmente, señaló que para él, el hubiera no existe, y señala que sí tuvo buenos momentos con el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, pero qué fueron escasos y hace más de siete años, agregando que hace casi cuatro años no hablan, por lo que considera injusto que suban fotos y videos de hace siete años para defenderse: "Eso es de 7 años. No es como si todo todo va a seguir bien después de 7 años. El hubiera no existe. Todo lo que está pasando está gacho…toda la familia atacándome. Llevo 3 años y medio sin hablar con mi papá".

Fuente: Tribuna del Yaqui