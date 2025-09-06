Doctor de Alejandro Fernández revela terrible enfermedad; anuncia cancelación de conciertos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El intérprete mexicano Alejandro Fernández, popularmente conocido como 'El Potrillo', informó la cancelación temporal de conciertos en Estados Unidos, debido a un cuadro de salmonelosis que lo obliga a permanecer en reposo absoluto por prescripción médica. La noticia fue confirmada por el propio artista mediante sus redes sociales, donde emitió un mensaje dirigido a sus seguidores en Dallas y El Paso, Texas, revelando su terrible enfermedad.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de Vicente Fernández compartió un mensaje en el que explica la situación de su cuadro médico, incluso compartió declaraciones del doctor en cuestión, sobre el tiempo de reposo en lo que se recupera de su enfermedad: "Queridos amigos de Dallas y El Paso, desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días".

Acompañando el mensaje, el cantante de Me dediqué a perderte difundió un documento médico avalado por el Dr. Baltazar Servín Vargas, del Centro de Especialidades Médicas en Zapopan, Jalisco. En el texto se confirma el diagnóstico de salmonelosis y se estipula la necesidad de cancelar actividades los días 5 y 6 de septiembre de 2025, fechas en las que tenía programadas sus actuaciones en Texas.

Los eventos pospuestos de la gira De Rey a Rey Tour 2025, corresponden a: 5 de septiembre – Dallas, Texas (Dickies Arena) y 6 de septiembre – El Paso, Texas (Don Haskins Center). Ambas presentaciones han sido oficialmente reagendadas para octubre: 18 de octubre – Dallas, Texas y 19 de octubre – El Paso, Texas. Los boletos adquiridos continuarán siendo válidos para las nuevas fechas, de acuerdo con lo informado por los promotores.

Alejandro Fernández, de 54 años, fue diagnosticado con salmonelosis, una infección bacteriana que causa gastroenteritis aguda, fiebre, vómitos y malestar abdominal. Aunque no se ha detallado la severidad del cuadro, el cantante aseguró que seguirá las recomendaciones médicas rigurosamente y agradeció las muestras de apoyo de sus admiradores. Este no representa el primer contratiempo de salud que enfrenta durante una gira. En años previos, Fernández ha lidiado con problemas de garganta y fatiga física, aunque jamás había cancelado compromisos por una afección gastrointestinal.

La actual gira de Alejandro Fernández contempla presentaciones en Estados Unidos, México y Europa. Pese a la pausa médica, el intérprete confirmó que sus próximos conciertos siguen programados:

13 de septiembre – Phoenix, Arizona

15 de septiembre – Las Vegas, Nevada (Celebración del Grito de Independencia)

20 de septiembre – San Diego, California

22 de septiembre – Los Ángeles, California

28 de septiembre – Chicago, Illinois

Asimismo, se prevé que retome su itinerario internacional en noviembre con conciertos en España y América Latina. Previo a este receso, Fernández se presentó en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde ofreció espectáculos con localidades agotadas. Su tour ha sido aplaudido tanto por la crítica como por el público, resaltando su interpretación de clásicos del regional mexicano y sus colaboraciones con artistas como Christian Nodal y Ana Torroja.

La noticia provocó una ola de mensajes solidarios en plataformas digitales. Admiradores y colegas del ámbito artístico manifestaron sus buenos deseos. Por ahora, el equipo de producción no ha dado más información sobre posibles ajustes en la gira, aunque se espera que el intérprete retome sus compromisos a partir de la próxima semana.

