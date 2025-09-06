Elsa Aguirre: La actriz de Televisa aparece con tanque de oxígeno y revela última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz de Televisa y cantautora mexicana, Elsa Aguirre, recientemente dejó en shock a millones, al reaparecer con tanque de oxigeno a sus 95 años de edad, y brindar una entrevista en el que dijo que estaba lista para morir, y además reveló su última voluntad. Desde hace un par de años vive en la casa de retiro, o asilo, de actores, La Casa del Actor.

Una de las reconocidas 'Divas del Cine Mexicano' a sus 95 años de edad, reapareció tras meses en un asilo y la muerte de su hermana, Alma Rosa Aguirre, causando una gran preocupación entre sus millones de fans, debido a que lo hizo usando un generador de oxígeno, pensándose que podría enfrentar problemas de salud. En entrevista con TV Notas, declaró que se encuentra bien, que no se cansa y todo es gracias a su disciplina: "De 95 años que tengo, más de 60 de llevar la disciplina de ovolacto vegetariana, de no tomar licor, ni fumar, ni carnes, ni café. La verdad que me siento bien".

De la misma manera, señaló que le agradece a Dios que le permita seguir en este mundo, pero que no se rinde y se sigue cuidando más que nunca, por qué declara que ella quiere llegar hasta el último día de su vida luciendo bien, manteniendo su constancia y siendo fiel a su disciplina: "A lo mejor mañana o pasado cumplo 95 años, pero digo yo: cuídate hasta el final. Nada de que ya no tardo en morirme y ahora sí voy a hacer lo que yo quiera. No señor, hasta el último momento quiero regresar con algo avanzado, bueno en mi vida, que me ha ido bien".

Ante esto, la estrella de Cuidado con el Amor, le brindó a los jóvenes actores el consejo de conocer bien su profesión, de saber sus matices y todo lo que conlleva, pues solo así se alcanza el éxito pleno y que se pueda fluir sin contratiempos, forjándose en lo mejor: "Entre más sepamos de nuestra profesión, mejor vamos a servir. Lo importante es la perseverancia, la voluntad, el carácter para seguir adelante, siempre con todas las posibilidades de dejarte fluir, sin miedo, sin temor".

Elsa Aguirre con oxígeno. Internet

Inesperadamente, la actriz de Ojos de Juventud, declaró que ya estaba lista para morir y que en su ultima voluntad está estipulado que su ahijado, Hassim, la creme y deje sus cenizas en un lugar muy alto en la tierra, separada de la materia y más cerca de lo divino: "Mi última voluntad es que cuando me muera, ahí debo estar para que me incineren. Que Hassim se lleve las cenizas y las deje en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia".

Finalmente, Aguirre declaró que en este tiempo inactiva en la pantalla, se ha dedicado a escribir junto a Enrique Gutiérrez su autobiografía, que va a titularse De Mis Labios A Tus Ojos, y contará lo mejor y peor de su vida. De la misma manera, recalcó que también escribió una canción junto a Javier Manrique, que llevará por nombre el titulo de su biografía: "Yo ahora soy coautora y va a salir esta canción. Es muy bonita", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui