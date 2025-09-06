Emiliano Aguilar exhibe a Ángela sobre su polémico romance con Gussy Lau: "Yo la defendía"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Emiliano Aguilar ha aparecido en todos los medios de comunicación debido a que ofreció una explosiva entrevista al periodista Javier Ceriani, donde nuevamente se lanzó contra su familia paterna, en especial su padre Pepe Aguilar. Sin embargo, también tocó el turno de su hermana Ángela Aguilar, a quien también se le fue encima y aseguró que no existe ningún tipo de vínculo con ella.

Una de las revelaciones más fuertes que hizo el joven rapero fue cuando habló sobre la relación que mantuvo la menor de los Aguilar con el compositor Gussy Lau, con quien tenía más de 15 años de diferencia. Como se recordará, el cantautor y Angelita comenzaron a salir cuando él trabajaba con la familia Aguilar. Su romance se confirmó en abril de 2022, cuando se filtraron unas fotos íntimas de ambos dándose un beso y causaron un enorme revuelo mediático. La joven fue blanco de críticas y ataques, situación que ella misma calificó como un episodio muy doloroso.

En ese sentido, el hijo mayor de Pepe contó cómo era la dinámica familiar que se vivió en aquella época: "Después de haber pasado todo lo que ha pasado, después de que mi papá habló mal de mi mamá y todo, al fin de cuentas mi papá no viene siendo una mala persona, nomás que sí se pasó de lanza, pero yo no voy a dejar que nadie hable mal de mi papá. Pero pues todo lo que dice el de la seguridad, pues tiene algo cierto, pues sí, sí, o sea, son muchas cosas", expresó.

Al ser cuestionado sobre su trato con Ángela, Emiliano reconoció que en el pasado mantenían un lazo muy cercano: "Le voy a decir la neta, al principio la relación con mi hermana sí estaba chida. No hablaba con nadie más, ni con mi papá, ni con mi hermano, ni con nadie, con nadie. Pero con mi hermana sí hablaba y te estoy hablando de hace rato… Y sí hablaba con mi carnala".

Angéla y Gussy Lau mantuvieron un corto romance en 2022

El rapero evitó dar detalles sobre lo que fracturó su conexión con la esposa de Christian Nodal, pero confirmó que hoy en día no existe ningún tipo de acercamiento. "Pasaron unas cosas que la neta no voy a decir, no quiero decir, la neta. Y no, gracias", dijo tajante. Además, afirmó que mientras todos juzgaban a Ángela por su romance con Gussy, él fue el único que la apoyó:

Ah, es que mucha gente no sabe, la neta mucha gente no sabe, pero yo era el único que la defendía. Cuando pasó todo eso de cuando tenía su ex. ¿Te acuerdas hace mucho?, hace mucho, ¿no?, un productor, de hecho, pues es compa, pues buena onda el vato este… el que le escribe todas las canciones a Christian Nodal".

Emiliano recordó que en ese entonces fue el único que salió a defender a su hermana. "Cuando pasó todo ese rollo, pues yo la defendía, yo la defendía a mi hermana de todos, ¿no se acuerda? Pero yo la defendía de todos. Entonces, pasaron unas cosillas ahí y ahorita ya no gracias. Entonces, mira, no sé si se va a escuchar mal, no sé qué va a pasar, no sé, pero es mejor estar alejado de ese tipo de cosas porque te dañan mentalmente, la neta".

Al ser cuestionado directamente sobre si Pepe Aguilar desaprobaba el amorío entre Ángela y Gussy Lau, Emiliano fue contundente: "Sí, sí. No hay nadie aquí que me pueda desmentir y si le preguntan a ella tampoco lo va a hacer, yo la defendí, fui el único, el único. Para que no se le olvide". Antes de finalizar el tema, Emiliano recalcó que fue la única persona que apoyó a su hermana en ese momento.

Que yo fui el único que estaba ahí cuando todos ahí no la trataban bien por todo ese pedo que estaba, y yo la trataba muy bien, porque yo sabía que este vato no es mala persona, pero no más para que quede claro que yo la defendí".

