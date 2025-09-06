Horóscopos de Nana Calistar para hoy domingo 7 de septiembre 2025: Predicciones según tu signo

Ciudad de México.- Los horóscopos de Nana Calistar se han convertido en una guía diaria muy seguida por sus lectores, quienes encuentran en sus predicciones mensajes de reflexión, consejos prácticos y orientaciones sobre el amor, la salud, el trabajo y la fortuna. Si tú también quieres estar al tanto de lo que sucederá las próximas horas, quédate a leer TRIBUNA porque te presenta las predicciones para tu signo zodiacal durante este domingo 7 de septiembre.
Aries
Es probable que un viaje que tienes en puerta te ayude a renovar energías. Deja de ser tan migajero. Cuida tus reacciones y maneja más tu carácter, estás muy inestable. Busca a tus amigos para despejarte.
Tauro
Es posible que se acerquen problemas con tu pareja o con la familia. Se acerca un viaje que dejará muchas cosas positivas a tu vida. Si es momento de decidir, hazlo por ti, no porque te estén presionando.
Géminis
Ten un poco más de paciencia y podrás crecer como siempre has querido. Estás de suerte, prueba con algún juego de azar. Deja de ser tan duro contigo mismo, cualquiera comete errores. Atento, tu ex podría volver.
Cáncer
Deberías empezar a cuidad tu salud física y mental. Si tienes una relación, debes ser más claro para evitar malentendidos; tampoco aceptes migajas. Pronto podrías conocer una verdad muy importante.
Leo
Si está funcionando, es mejor dejarlo así. Es probable de que te enteres de una verdad incómoda. Cuida tu alimentación y con una posible caída. En temas del corazón, si no recibes lo que das, mejor 'good bye'.
Virgo
Si encuentras a alguien que haga latir tu corazón, es mejor que no lo idealices. Es momento de que enfrentes a esas amistades falsas. Deja de aceptar migajas, tú sabes lo que mereces.
Libra
Deja de buscar a esa persona del pasado que sabes que ya te lastimó. Es el tiempo ideal para que apuestes por un negocio nuevo. Si el amor no es el mismo que al inicio, es momento de decir adiós. No hagas caso a los chismes, tú sigue brillando.
Escorpio
Es probable que encuentres a alguien en redes que te sacuda al corazón. Es probable que te frenen un proyecto. Cuida con lo que cuentas, la envidia podría estar más cerca de lo que imaginas.
Sagitario
Es posible que tengas un viaje que te traiga una sorpresa. Si tienes pareja, deja que las cosas fluyan. También te podrías topar con alguien del pasado que vendría a desiquilibrarte. Podrías recibir un dinerito extra.
Capricornio
Si tiene pareja ¡olvídalo! Es tiempo de cuidar de ti y dejar ir. Cuida tus riñones y garganta para evitar enfermedades. Es momento de que comiences eso que has postergado y que fijes bien tus metas.
Acuario
Atento a tus redes sociales, podrías encontrar a alguien nuevo. Si ves un chisme avecinándose, haz oídos sordos y evita el drama. Te podrías enfrentar a nuevos desafíos en el ámbito laboral. Algún comentario tuyo podría causar incomodidad, cuida tus palabras.
Piscis
Es posible que una amistad necesite de tu apoyo. Es buen momento para resolver las tensiones con tu familia, pero manten la calma. Aprende a diferencias cuando se trata de un consejo o un comentario para dañarte.
Fuente: Tribuna del Yaqui