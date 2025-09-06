¿Jorge Losa sí fue infiel? Marie Claire Harp confiesa si causó su separación con Ferka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora venezolana, Marie Claire Harp, recientemente decidió romper el silencio sobre ser la tercera en discordia entre el galán de melodramas español, Jorge Losa, y la presentadora y actriz mexicana, Ferka. Ante tantos dimes y diretes, confesó si causó la separación tan inesperada entre la polémica pareja, que nació ante las cámaras de Televisa, ¿acaso sí hubo infidelidad?

Después de que María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, confirmara su ruptura y se negara a dar los motivos, en X, antes conocido como Twitter, comenzó a decirse que fue por infidelidad, ya que en el podcast de la pareja, Dopamina2, el español dejó ver que lo estaban conquistando, y se negó a que la actriz revisara sus DM: Razón del rompimiento de Ferka y Albacete. ¿Marie Claire involucrada? FERKA YA BAJÓ EL VIDEO. Hace unas semanas, en un video de preguntas incómodas, JORGE LOSA se negó a mostrar sus DMs de Instagram y dejó ver que una mujer lo estaba seduciendo".

Además, FERKA reveló que se BESÓ con otra mujer frente a él y hasta se habló de un TRÍO… Se dice que esa mujer era MARIE CLAIRE HARP, justo al salir de #LCDLFMX15 días después de ese video, anunciaron su separación FERKA ya bajó el video de YouTube", agregaron.

Ahora, después de tantas especulaciones al respecto, la presentadora de las pre y post galas de La Casa de los Famosos México, tacho la teoría de ser la tercera en discordia, afirmando que ya habló con los involucrados y todos están en la misma sintonía de ver lo dicho anteriormente como algo imposible: "Es una estupidez, una total y absoluta estupidez… Ese mismo día, yo le escribí a Ferka y Ferka me dijo: 'Están locos'. También me escribió Jorge… Esas fueron las conclusiones que la gente sacó por un pódcast que hicieron Ferka y Jorge".

La exonductora de Cuéntamelo Ya!, destacó que en redes sociales la gente fue la qué comenzó a hablar y a señalarla de algo que no tiene nada que ver desde hace mucho, destacando que cómo los exparticipantes de Guerreros 2020 no la culpan, y ella sabe que no fue así, no le ve sentido pelearse para desmentirlo, pero ante la insistencia, prefirió hablar: "La gente comenzó a sacar conjeturas con que yo era la culpable de la ruptura o de la separación. No tiene ningún tipo de sentido, señores. Por eso, yo no me desgasté ni siquiera desmintiendo algo que es absurdo y totalmente estúpido

Finalmente, aseguró que la última vez que vio al actor de La Rosa de Guadalupe fue hace años, que sería cuando ambos estuvieron juntos en Pinky Promise, pidiendo que respeten el duelo por el que pasa Ferka y no le echen más leña al fuego con mentiras: "Tengo años que no veo a Jorge... Ahorita (Ferka) está pasando por una situación difícil… para que vengan a sacar estas estupideces… No hablemos más de esto, porque esto es estúpido".

Fuente: Tribuna del Yaqui