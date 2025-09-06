Kristin Cabot, grabada con CEO de Astronomer en concierto de Coldplay, rumbo al divorcio

Comparta este artículo

Boston, Estados Unidos.- Después de casi dos meses del escándalo que dejó sin empleo a Andy Byron, CEO de la empresa Astronomer, y a Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de la misma compañía, nueva información salió a la luz y dejó entrever que la problemática situación vivida en pleno concierto de Coldplay sigue causando estragos entre todos los involucrados.

En julio, el tema se volvió tendencia en redes sociales cuando, durante un show en el Gillette Stadium de Boston, en una kiss cam, la pareja que enfocó la cámara, en lugar de mostrarse cariñosa, se escondió. Más tarde se supo que eran compañeros de trabajo y estaban casados con otras personas. Los rostros de los implicados quedaron en la memoria de muchos usuarios, al grado que, días después, se confirmó que ambos ya no formaban parte de la empresa.

¿El esposo le pidió el divorcio?

De acuerdo con Daily Mail, la empresaria Kristin Cabot presentó la solicitud de divorcio contra su esposo, Andrew Cabot; el trámite se registró el 13 de agosto de 2025 en Portsmouth, New Hampshire. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema. De hecho, desde que inició la polémica se decía que el matrimonio atravesaba varios conflictos, y con esta noticia se reafirma la especulación.

Kristin Cabot

"Esperamos que nuestros líderes den el ejemplo tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente eso no se cumplió", se anunció al informar que Andy Byron ya no representaba a Astronomer. En cuanto a Kristin, días después se dio a conocer que sucedió lo mismo con ella: "Kristin Cabot ya no forma parte de Astronomer. Ella ha renunciado", dice el comunicado, que desmiente un despido.

Según el medio citado, Kristin y Andrew atravesaban diferencias desde hace bastante tiempo, y el hecho de que la mujer se volviera viral de la noche a la mañana solo ocasionó que la ruptura fuera definitiva. Por su parte, la supuesta amante de Andy llegó a afirmar que Andrew no era en absoluto el esposo que deseaba, mencionando que él había tenido dos matrimonios anteriores. Ahora queda la duda: ¿cómo continuará la vida de los involucrados tras este escándalo?

Fuente: Tribuna