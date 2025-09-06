'LCDLF México': Delia García aclara su relación con Facundo ante rumores de infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, el conductor Facundo, quien actualmente es uno de los participantes del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, tuvo la oportunidad de comunicarse con su prometida, Delia García, tras hacerse acreedor de la Moneda del Destino. Sin embargo, lo que todos pensaron que sería un romántico momento terminó convirtiéndose en un parteaguas para rumores.

De hecho, en un principio el premio era de 30 mil pesos, pero La Jefa le propuso intercambiar ese monto por una llamada con Delia, propuesta que el comediante aceptó de inmediato. La situación se volvió sospechosa cuando admitió que no conocía el número de la diseñadora de moda; afortunadamente, gracias a la intervención de producción, se logró concretar el contacto. Según los espectadores del show, al inicio se escuchó la voz de un hombre y, curiosamente, cuando terminó la llamada, el concursante pasó parte de la noche llorando.

¿Delia fue infiel?

La personalidad de internet se pronunció a través de un video en Instagram y aclaró algunos asuntos que la tienen preocupada. Uno de los puntos que destacó fue que Facundo no sabía su número; ella no le dio mayor importancia e incluso en los comentarios algunos la apoyaron, diciendo que ellos tampoco recuerdan siempre los de sus familiares e incluso de sus parejas.

Captura de pantalla del video de Delia García

Con respecto a la supuesta voz masculina, desconoció a qué se debía, pues, según la mujer de 36 años, en esos momentos estaba completamente sola. Por ahora, algunos espectadores coincidieron con sus palabras y le recomendaron no prestar atención a los malos comentarios que últimamente abundan en el programa, mientras que otros siguen confundidos, pues consideran que efectivamente se escuchó a un hombre.

"No tengo idea. Yo estaba en mi casa, esperando a que me llamaran", enfatizó la conductora de Ya Párate en la estación Los40. “No creo haber estado seca, así es mi personalidad”, especificó sobre los comentarios que decían que se comportó de manera distante con Facundo, pues el hombre de 47 años le pidió en algún momento que le dijera palabras bonitas. "Esta es mi participación, si quieren creerla, está bien; y si no, también, cada quien decide", finalizó.

Fuente: Tribuna