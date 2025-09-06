Michelle Salas recibiría millonario seguro de Silvia Pinal; Alejandra Guzmán estaría furiosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la reconocida y hoy difunta actriz, Silvia Pinal, tendría contratado una póliza de seguro en modalidad de inversión, y después de su lamentable muerte, su bisnieta, Michelle Salas, y su madre, Stephanie Salas, serían las únicas beneficiarias y ya habrían recibido el millonario seguro, lo que habría desatado peleas en la familia, ya que se dice que Alejandra Guzmán estaría furiosa.

El 28 de noviembre del 2024, el mundo del espectáculo mexicano, e incluso en Hollywood, se estremecieron por la tristeza de confirmarse la muerte de la reconocida 'Última Diva del Cine de Oro' a sus 94 años de edad, después de varios días hospitalizada. Tristemente, su deceso no solo causó dolor en la familia, sin que también una fuerte disputa, ya que se dice que no todos quedarían conforme con su herencia.

La familia cómo de costumbre, en varias ocasiones han salido a negar de manera rotunda que sea verdad que están enemistados y mucho menos por dinero, asegurando que lo dejado por la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, fue 100 por ciento justo con absolutamente todos, y respetarían la última voluntad de su madre. Sin embargo, ahora se dice que habría una póliza de seguro que nadie sabría y que está causando pleitos internos.

Según la periodista María Luisa Valdés Doria, Silvia contrató hace muchos años un seguro de vida con componente de inversión en la empresa MetLife, en el que designó como beneficiarias a su nieta Stephanie Salas y a su bisnieta Michelle Salas, y tras su muerte, se informó a las beneficiarias de los 9 millones de pesos, qué exigieron y ya cobraron: "Este seguro había caducado en el 2022 y nadie lo había cobrado. Michelle Salas se peleó con la aseguradora y exigió que se tenía que cobrar. La aseguradora, para no meterse en problemas, se lo dieron".

La reconocida Magüicha, declaró que la intérprete de Torre de Papel, al enterarse de esta situación, quiso retrasar el cobro del seguro y evitar que se lo dieran, al parecer para que se repartiera entre los hijos, pero, al final no pasó y ya les fue entregado el dinero a las descendientes de Sylvia Pasquel: "La Guzmán no estaría nada contenta con el cobro de los 9 millones, por lo que habría hablado a la aseguradora para pedir que no se les diera el dinero del fondo de inversión".

Fuente: Tribuna del Yaqui