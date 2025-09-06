Tiene incurable enfermedad: Actriz de Televisa, en 'VLA', da triste noticia de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A dos años de haber revelado que padece incurable enfermedad, la reconocida actriz de Televisa y presentadora, Verónica Montes, recientemente ha vuelto a hablar de este terrible momento que enfrenta, y en entrevista con Venga la Alegría, acaba de dar una triste noticia sobre lo que ha tenido qué pasar para estabilizar su actual estado de salud.

Después de haber salido de La Casa de los Famosos de Telemundo, en el año del 2023, Verónica en una entrevista confesó que tras varios estudios, le diagnosticaron la Enfermedad de Hashimoto, la cual es autoinmune y causa daño a la glándula tiroides, lo que puede llevar a hipotiroidismo (tiroides hipoactiva), causando intensos dolores y malestares cómo nauseas. Desgraciadamente este padecimiento no tiene cura, pero se puede controlar con reemplazo hormonal.

Tomo una pastilla para la tiroides. Además, probióticos, minerales y vitaminas. De estas últimas son muchas pastillas las que tomo al día, entre 15 y 20. Me las cambian cada 3 meses, para que mis células estén bien y no me ataque el Hashimoto. No me puedo quedar con las mismas. (Los médicos) ven mis niveles y las modifican de acuerdo con mi energía o si no me crece el cabello", agregó.

Ahora, "Me hice los estudios hace poco y estoy muy bien, la verdad salí muy contenta". Es una enfermedad autoinmune, la voy a tener toda la vida, y nada más es acostumbrarse a ¿cómo hacer mi vida, qué a cambiar, qué no voy a cambiar".

"Yo me lo cambié varias veces, pensamos que era el implante, usamos un antialérgico que después lo cambiamos, y todo no me acomodaba, me salía un líquido raro, no podía levantar los brazos y decidimos cambiarlos. No sabíamos que tenía, y ahora sabemos qué es".

Fuente: Tribuna del Yaqui