Tras 3 días desaparecida, querida influencer es hallada muerta; había salido de excursión

Brasilia, Brasil.- Lo qué parecía solo una salida de excursión por Brasil, para divertirse y pasarla en grande, terminó en una inesperada tragedia que viste de un triste luto a las redes sociales. Después de tres días desaparecidas, las autoridades del país anteriormente mencionado, por desgracia informó que hallaron muerta a la reconocida influencer de solo 22 años de edad, Jaqueline Barbosa Nascimento.

Hace varios días, familiares de Jaqueline se acercaron a las autoridades para confirmar la desaparición de la joven, por lo que se comenzó una búsqueda para dar con su paradero. Según lo revelado por los medios brasileños, Jaqueline se fue de vacaciones con varios jóvenes, a los cuales conoció dos semanas antes, y durante su excursión se subió a dar un paseo en moto acuática, del cuál ya no regresó. Se desconoce que ha pasado con el grupo de personas que la acompañaban.

Ahora, las autoridades brasileñas ha revelado que el cuerpo de bomberos encontraron el cuerpo sin vida de Jaqueline en la represa Jaguara en Igaratá, Brasil, donde aparentemente se habría ahogado después de su paseo en moto acuática. Actualmente está una investigación en curso sobre la situación, debido a que han considerado que las situaciones que rodean la muerte de la joven son sospechosas, recurriendo a las cámaras de seguridad para tener mayor claridad de lo que sucedió.

Tras estas declaraciones, una de las amigas de la influencer, Gabrielle Reis, reveló que Jaqueline estaba emocionada por la excursión e invitó a varios de sus amigos, pero nadie podía y le suplicaron que no asistiera, pero al final no les hizo caso y se fue con ellos, sin imaginarse, qué sería lo último qué haría: "Todos nuestros amigos cercanos y yo le rogamos que no fuera porque ninguno de nosotros podría seguirle el ritmo. Luego nos estuvo dando la lata toda la semana, diciendo: 'Vamos, vamos'. Al final, fue".

También aprovechó para hablar más a detalle de su amiga, asegurando que siempre fue una buena persona, declarando que ella era una persona muy cariñosa y dulce, siempre tratando de ver por los demás: "Conocí a Jaque a través de una amiga hace muchos años, y desde entonces hemos sido inseparables. Siempre fue una chica muy dulce y cariñosa, siempre pensando en los demás. Era una buena persona, una buena amiga".

