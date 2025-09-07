Actor de 'Como Dice el Dicho' celebró su amor con compromiso en Riviera Nayarit

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dos jóvenes actores mexicanos recientemente anunciaron su compromiso y sus redes sociales se inundaron de buenos deseos. Entre los mensajes se encuentran los de artistas como Azul Guita, la influencer Nath Campos y Michel, hijo de Consuelo Duval, quienes les enviaron vibras positivas. Este par de enamorados son el reconocido actor de Televisa, Michael Ronda, y la actriz Karena Flores.

En cuanto a Michael, a pesar de haber alcanzado fama internacional con su personaje de Simón Álvarez en la serie de Disney Channel Soy Luna (2016), en México se le conoció por su papel de Poncho en Como dice el dicho, papel que más tarde sería interpretado en un rol similar por Benny Emmanuel como Pato. Uno de los proyectos más recientes del talentoso artista de 29 años fue la telenovela Mi amor sin tiempo (2024).

¿Se casará?

En exclusiva para la revista CARAS México, las dos estrellas compartieron detalles sobre su vida romántica. Según el originario de Ciudad de México, llevan juntos cinco años. De hecho, se conocieron durante una fiesta y él aseguró que, al verla, de inmediato quiso acercarse, aunque pensó que sería mejor esperar debido a que ella estaba acompañada de uno de sus amigos más cercanos.

La revista tomó algunas fotografías Michael Ronda y Karena Flores

Sin embargo, no sabe por qué razón se animó a hablarle y, aunque su objetivo era quedarse solo con su nombre, finalmente logró que su ahora prometida le revelara que su acompañante era su primo. En el instante en que se despidieron, le dejó en claro a Karena que terminarían casándose. Así, después de todo este tiempo, el deseo de aquella noche del actor se hará realidad.

¿Cuándo será la boda?

La pedida de matrimonio se llevó a cabo en Punta Mitla, una exclusiva comunidad y resort ubicado en una península de la Riviera Nayarit, México, en la Bahía de Banderas. En las fotografías se les ve vestidos completamente de blanco frente al mar, mientras él, sosteniendo un anillo, se hinca con una enorme sonrisa frente a la mujer. Sobre la fecha de la boda, aún no está concretada, pero se espera que sea en el segundo semestre de 2026.

