Campeones de 'Exatlón México' anuncian la llegada de su primer bebé: "Viviendo un sueño"

Ciudad de México.- Muchas han sido las parejas que han desfilado por las diferentes temporadas de Exatlón México, algunas se formaron fuera del programa televisivo, sin embargo, otras tantas tuvieron su origen a lo largo de la competencia. Tenemos a Daniel Corral y Antonieta Gaxiola, Patricio Araujo y Zudikey Rodríguez, Heliud Pulido y Pamela Verdirame, por mencionar algunas. No obstante, la relación entre Andrés Fierro y Liliana Hernández es especial.

Los dos atletas coincidieron en la sexta edición del reality show de TV Azteca, la cual culminó en el año 2023 con ambos coronándose como campeones. Ahora, la pareja se encuentra en medio de una etapa muy importante en sus vidas y es que estaban esperando la llegada de su primer hijo. Durante una reciente entrevista exclusiva con TV Notas, 'Velociraptor', como se le conoce al parkourista, y la atleta de salto triple compartieron sus impresiones al respecto.

Estamos felices por la llegada de nuestro bebé. Viviendo un sueño. Es algo que pensábamos y planeado desde hace tiempo. Estoy cumpliendo 16 semanas, o sea 4 meses. Es un bebé muy deseado. También ha sido un carrusel y una montaña rusa, porque dar vida no es nada sencillo", mencionó Hernández.

Por su parte, Andrés expresó su emoción y alegría por las miles de muestras de afecto que reciben él y su pareja en redes sociales, en donde sus seguidores constantemente les envían mensajes emotivos en torno a la dulce espera. Asimismo, el deportista explicó que esto ha sido un cambio drástico en su vida, aunque se dijo muy contento por la oportunidad de convertirse en padre de una pequeña.

Estoy muy contento de saber que viene nuestro bebé en camino. Es una nena. Es algo que siempre he querido y ahora se está haciendo realidad", comentó la leyenda del equipo azul.

Desde que se anunció el embarazo de Liliana Hernández, la pareja ha estado muy activa en redes sociales compartiendo varios momentos referentes a la llegada de su bebé. Otros participantes de Exatlón México como Mati Álvarez, Ingrid Treviño, Nano Ilianovich, Nataly Gutiérrez, Gloria Murillo, Koke Guerrero, Casandra Ascencio, Ernesto Cázares y Evelyn Guijarro los han felicitado en redes sociales.



Fuente: Tribuna del Yaqui