Conoce quién sería el sexto eliminado de 'La Casa de los Famosos México', según encuestas

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos México ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, hay encuestas en las que ya se conoce quién sería el sexto eliminado del tan polémico reality show, y el nombre no ha sido sorpresa para la mayoría de los internautas y espectadores, ¿se trata de un habitante del cuarto Noche?

El pasado miércoles 3 de septiembre, se realizó la cuarta gala de nominación, en la que los 10 habitantes restantes, pasaron al confesionario para repartir sus tres puntos entre dos de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron subiendo a la placa a cinco integrantes, en su mayoría del cuarto Día. En esta ocasión los nominados son Facundo, Abelito, Shiky, Dalilah Polanco y Aarón Mercury.

Pese a ser cinco nominados, este domingo 7 de septiembre solo cuatro van a subir al sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas, en este caso el ha sido Elaine Haro, tras una serie de intensas competencias, el que la mantuvo en su poder. Tras retenerla, el pasado viernes 5 de septiembre, una vez que le ganó a todos los retadores, la actriz y cantante decidió salvar a Abelito, afirmando que no merece salir.

Dada a la decisión tomada por la actriz en redes sociales, se han realizado una serie de encuestas para conocer a quién de los cuatro restantes en placa se les está dando el voto de salvación. Según lo obtenido por la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Vaya Vaya, así van las votaciones: En primer lugar está Aarón con el 63 por ciento de votos a favor, en segundo Shiky con 15, en tercero Dalilah con el 13 por ciento, y por último Facundo con el 9 poe ciento, lo que lo convertiría en el eliminado.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado y salir uno de Noche, y no de Día, pues los domingo se vuelven a abrir las votaciones y los posicionamientos definen gran parte del resultado final, ya que el público en base a las respuestas deciden si darle votos extras a sus favoritos, o le dan la oportunidad a alguien más, cómo sucedió con Priscila Valverde en la segunda semana, en la que sacó a Adrián Di Monte.

Sexto eliminado según encuestas. X @vayavaya

Fuente: Tribuna del Yaqui