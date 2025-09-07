Danna Paola rompe el silencio con mensaje a Yeri MUA en medio de amenazas de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, la cantante mexicana se pronunció sobre el tema que tiene atemorizada a la influencer Yeri MUA, quien hace un par de días recibió una fuerte amenaza a través de una narcomanta, en la que se indicaba que, en caso de que asistiera a un evento en Tijuana el próximo 14 de septiembre, terminarían con su vida.

La veracruzana señaló como posible responsable al streamer Víctor Ordóñez, conocido popularmente como Lonche de Huevito, debido a que ambos protagonizaron una serie de enfrentamientos en redes sociales. No obstante, el también creador de contenido negó por completo las aseveraciones de la rapera y aclaró que planea proceder legalmente por difamación contra Yeri Cruz Varela ante la justicia estadounidense.

Danna Paola apoya a Yeri MUA

Aunque la exestrella de Televisa decidió no profundizar en el tema, sí le envió unas palabras de aliento significativas: "Mucha luz, muchas bendiciones, es una mujer muy exitosa, le deseo lo mejor, que Dios la bendiga". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la joven de 23 años no ha respondido a la intérprete de Sodio, aunque, en caso de hacerlo, se informará a través de TRIBUNA.

Yeri MUA está preocupada por la situación

Además, pidió el apoyo de las autoridades mexicanas e incluso hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que interviniera en el caso. Pero eso no fue todo, ya que también se manifestó la gobernadora de Veracruz, quien se comprometió a brindarle a la artista la atención necesaria. Es importante destacar que no se ha detenido a nadie por esta amenaza y que no se ha confirmado si Víctor Ordóñez está implicado.

A través de X (antes Twitter), la mujer con más de 12 millones de seguidores publicó un mensaje: "Vengo a evidenciar cómo la ‘narcocultura’ vino a invadir a los influencers, la comunidad de 'Lonche de Huevito' amenazando con matarme, no lo había vivido antes porque no me involucro en cosas malas, pero aparentemente ¿se creen asesinos o lo son? De igual manera, procederé legalmente".

Fuente: Tribuna