Domingo de eliminación: Este es el sexto habitante en salir de 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La sexta gala de eliminación de La Casa de Los Famosos México definió el rumbo de la competencia, culminando con la salida de uno de los habitantes. La noche estuvo marcada por una serie de eventos que reconfiguraron las alianzas y dejaron en evidencia las estrategias de los habitantes tras 43 días de convivencia. La semana comenzó con cinco nominados en la placa: Shiky, Dalílah Polanco, Facundo, Aarón Mercury y Abelito.

Sin embargo, una dinámica clave alteró el resultado inicial. Elaine, al obtener el poder de la salvación, tomó la decisión estratégica de salvar a Abelito, dejando a los otros cuatro concursantes a merced del voto del público. Previo al anuncio de los resultados, se llevó a cabo el tradicional "sinceramiento", un espacio donde los nominados intercambian sus últimas impresiones. Durante este segmento, Dalilah y Shiky ofrecieron palabras de aliento y consejo a Aarón Mercury.

Dalilah lo instó a continuar su desarrollo profesional, mientras que Shiky le recomendó mantener el enfoque y la proactividad, señalando una percepción de conformismo en su actitud. Aarón, por su parte, dijo sentirse respaldado por su equipo dentro de la casa. Con el cierre de las votaciones, que alcanzaron la cifra de 17 millones de participaciones según informó la conductora Galilea Montijo, se procedió a revelar la decisión de la audiencia.

La primera en regresar a la casa fue Dalilah Polanco, seguida por Shiky, lo que concentró la tensión final entre Facundo y Aarón Mercury. Ambos concursantes fueron conducidos al jardín para enfrentarse al "carrusel de eliminación". Tras un breve momento de incertidumbre, se anunció que Aarón Mercury continuaría en la competencia, regresando con sus compañeros del cuarto Noche, quienes celebraron su permanencia.

En consecuencia, Facundo fue confirmado como el sexto eliminado del reality show de Televisa. A su llegada al foro, fue recibido por Galilea Montijo, con quien compartió sus primeras reflexiones. El comediante expresó sentirse desorientado por el regreso a la realidad y comparó esta experiencia con su participación previa en Big Brother, destacando la particularidad de salir en una etapa intermedia del juego.

"Llevo 43 días siendo esclavo de alguien más", comentó Facundo al analizar la dinámica de aislamiento y convivencia que define al programa. Su salida representa un punto de inflexión para el cuarto Día, que pierde a uno de sus líderes más visibles.

Fuente: Tribuna