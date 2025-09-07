FOTOS: Michelle Renaud y Matías Novoa anuncian que su familia se agranda con otro bebé

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Michelle Renaud Ruesga es una actriz mexicana que ha cosechado bastante éxito en melodramas, pero actualmente reside en Madrid junto a su esposo, Matías Novoa. En conjunto, la feliz pareja tiene un hijo llamado Milo, quien nació en junio de 2024. A pesar de que en varias ocasiones la protagonista de La Reina Soy Yo (2019) manifestó su fuerte deseo de convertirse en madre, nadie imaginó que volvería a suceder tan pronto.

Matías sorprendió a sus seguidores de Instagram con una reciente publicación en la que confirmó que su esposa está embarazada, generando todo tipo de reacciones. Algunos la felicitaron por cumplir sus sueños, mientras que otros consideran apresurado concebir un nuevo bebé cuando el anterior apenas cumplió un año. Sin embargo, ambos hacen caso omiso y sonríen con plena felicidad en las fotografías que compartieron.

"Londres con mucho. La familia sigue creciendo TE AMO @michellerenaud", escribió desde su perfil de Instagram el actor chileno, con quien Michelle contrajo nupcias el 9 de diciembre de 2023. Cabe mencionar que el hombre de 45 años se convirtió en padre por primera vez en 2011 con la actriz María José Magán. Actualmente, su primogénito tiene 13 años y, en más de una ocasión, su madre lo ha responsabilizado de no cumplir con la pensión alimenticia.

Michelle luce una adorable pancita

¡Serán padres por segunda ocasión!

La intérprete de Rebeca Murillo en El color de la pasión (2014) conoció a su actual pareja en 2022 durante las grabaciones de la telenovela La herencia. La química entre ambos fue inmediata, y en octubre de ese mismo año confirmaron su relación con una portada para la revista ¡Hola!, donde expresaron su deseo de formar una familia. Se dice que con su expareja, Josué Alvarado, no compartía ese mismo objetivo.

Ambos felices

Desde su mudanza a España en 2024, Michelle ha comenzado a explorar oportunidades laborales en Europa, participando en series y películas, al mismo tiempo que mantiene una vida familiar activa y cercana. En entrevistas recientes ha expresado sentirse plena y agradecida por el rumbo que ha tomado su vida. La noticia de hoy no solo marca un nuevo capítulo en su historia personal, sino que también reafirma el compromiso que ambos tienen con su familia y con el amor que los une.

En Londres

Fuente: Tribuna/ Agencia México