Horóscopos de Nana Calistar para HOY lunes 8 de septiembre 2025: Predicciones tras 'Luna de Sangre'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los horóscopos de Nana Calistar son esperados cada día por miles de lectores que buscan en sus mensajes orientación y consejos para enfrentar con mejor actitud la jornada. Este lunes 8 de septiembre llega con la energía especial que dejó el reciente eclipse lunar y la 'Luna de Sangre', un fenómeno que, según la astrología, marca transformaciones profundas, cierres de ciclos y la apertura de nuevos caminos. A través de sus predicciones, Nana Calistar ofrece reflexiones y guías sobre el amor, la salud, el trabajo y la fortuna. Quédate en TRIBUNA y descubre qué le depara a tu signo zodiacal en este inicio de semana cargado de vibraciones cósmicas.

Aries

Andas con la mecha corta, mi ciela. El eclipse removió cosas que traías atoradas y hoy puedes soltar lo que no te sirve. En el amor, no corras tras quien no te busca; quien quiere estar, está. Cuida tu estómago porque andará sensible.

Tauro

Se te vienen oportunidades laborales, pero no seas terco y aprende a ceder en lo que no puedes controlar. En el amor, alguien del pasado anda de metiche. Tú decides si abrirle la puerta o cerrarla con candado.

Géminis

Tus emociones andan como montaña rusa por la 'Luna de Sangre', pero eso también te da claridad sobre lo que quieres. Si tienes pareja, hablen claro; si estás soltero, llega un mensaje inesperado.

Cáncer

El eclipse te movió la casa de las emociones, así que hoy sentirás nostalgia o ganas de cortar lazos. Hazlo sin miedo, porque lo nuevo no llega si sigues cargando lo viejo. Cuida tu descanso.

Leo

Brillas aunque no quieras, pero ojo, porque los envidiosos andan a la orden del día. No presumas de todo, que no todos celebran tus logros. En el amor, se vienen encuentros apasionados, pero ojo con prometer lo que no vas a cumplir.

Virgo

Semana de decisiones fuertes. El eclipse te recordó que no puedes con todo y está bien pedir ayuda. En el amor, no te conformes con migajas. La salud pide que no ignores señales de cansancio.

Libra

Vas a sentir un aire fresco en tu vida amorosa, pero cuidado con repetir patrones que ya te hicieron daño. En el trabajo, aprovecha las oportunidades que llegan después de la 'Luna de Sangre'

Escorpio

El eclipse te potenció, y hoy tienes un magnetismo que atrae miradas y hasta envidias. No abuses de tu poder de seducción si no quieres dramas. Dinero extra llega de donde menos lo esperas.

Sagitario

Necesitas bajarle dos rayitas a la impulsividad. La energía de la 'Luna de Sangre' te tiene queriendo quemar etapas. Tranquilo, todo llega a su tiempo. En el amor, alguien quiere confesarte algo.

Capricornio

Hoy tu mente está más clara que nunca, así que aprovéchalo para organizar tus finanzas y planes a futuro. El amor anda estable, pero si sientes distancia, habla antes de imaginar tormentas.

Acuario

La 'Luna de Sangre' abrió tu lado más rebelde, y hoy no toleras órdenes ni consejos. Ten cuidado de no pelear con quien no tiene vela en el entierro. El dinero fluye si dejas de gastar en caprichos.

Piscis

Andarás más intuitivo que nunca, casi adivinando pensamientos. No ignores lo que sientas, porque tu sexto sentido anda afinadísimo. En el amor, llega una propuesta que puede cambiar tu rumbo.

Fuente: Tribuna del Yaqui