Horóscopos HOY Mhoni Vidente domingo 7 de septiembre 2025: Predicciones del Eclipse Lunar

Ciudad de México.- Hoy es un día especial en el cielo. Se vivirá el Eclipse Lunar de la Luna de la Cosecha, el cual tendrá efectos sobre los signos zodiacales. Para que tomes precauciones, Mhoni Vidente comparte el horóscopo de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025, con los mensajes de los astros en asuntos de amor, dinero y más. Lee con atención los horóscopos de Mhoni Vidente y planea tu jornada.
Horóscopos de hoy domingo 7 de septiembre de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero y más
Aries
Un día para equilibrar tus emociones. La prisa puede jugarte en contra, así que actúa con serenidad. En lo laboral, podrías recibir noticias alentadoras.
Tauro
El descanso será clave en esta jornada de este domingo. Si organizas tu tiempo, podrás disfrutar de un plan familiar o social que te dará energía renovada.
Géminis
Tus ideas fluirán con fuerza y tendrás facilidad para comunicarte. Una conversación pendiente podría resolverse favorablemente. Mantente abierto a nuevas alianzas.
Cáncer
Es momento de escuchar tu intuición. Este domingo será ideal para tomar decisiones sobre tu entorno personal. En el amor, la comprensión marcará la diferencia.
Leo
Un día para demostrar liderazgo, pero sin caer en la rigidez. Recibirás apoyo de personas cercanas. En lo sentimental, una sorpresa inesperada alegrará tu jornada.
Virgo
Los astros marcan un día de organización. Atender tus pendientes personales te dará mayor tranquilidad. En el plano emocional, procura no guardarte lo que sientes.
Libra
Tendrás claridad para resolver asuntos que venías postergando. En pareja, el diálogo sincero abrirá nuevos caminos. La suerte se inclina a tu favor en temas financieros.
Escorpio
La intensidad marcará tu jornada, pero debes canalizarla de manera positiva. Una buena noticia en el entorno familiar te dará motivación. Evita discusiones innecesarias.
Sagitario
Este domingo 7 de septiembre es propicio para explorar nuevas actividades. La energía de este domingo favorece el aprendizaje y la aventura.
Capricornio
La estabilidad será tu mejor aliada. Buen momento para cuidar tu salud y recargar energías. Bajar de peso será clave para mejorar tu imagen y autoestima.
Acuario
Este será un domingo ideal para abrirte a nuevas perspectivas. Podrías recibir una invitación inesperada que cambiará tu rutina. En lo económico, se vislumbran oportunidades de crecimiento.
Piscis
Las emociones estarán a flor de piel por el Eclipse Lunar, pero sabrás manejarlas con sabiduría. En el amor, una decisión importante te dará paz.
