'La Casa de los Famosos México': Mariana Botas crítica a Alexis Ayala y lo llama "villano"

Ciudad de México.- La actriz mexicana Mariana Botas se convirtió el pasado domingo en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México edición 2025, pero más allá de la tristeza por abandonar el popular reality show, afuera se encontró con algunas personas molestas, quienes aseguraban que intentó coquetear de diversas maneras al influencer Aldo de Nigris e incluso se portó descortés con él al quitarle prestada su sudadera.

Después de una semana, la mujer de 35 años volvió a su rutina y apareció en el pódcast Envinadas, donde comparte espacio con sus amigas Daniela Luján y Jessica Segura. Una de las personas con las que más enfrentamientos tuvo la intérprete de Martina López en Una familia de diez (2007) fue el actor Alexis Ayala, y desde el inicio se posicionó en su contra cada vez que él estaba nominado.

Ahora, en entrevista para Infobae, Mariana se animó a hablar sobre este asunto y dejó muy claro que desde el comienzo marcó los límites con el integrante del cuarto Noche. Por lo tanto, aclaró que no se siente arrepentida de nada, pues siempre expuso cada uno de sus pensamientos. Cabe recordar que este domingo se juegan su estadía Aarón Mercury, Dalílah Polanco, Facundo y Shiki.

El actor sigue dentro del show

"Yo marqué mis límites con él y estoy tranquila porque siempre digo lo que pienso. Le dejé claro que no iba a permitir faltas de respeto. Allá dentro cada quien decide cómo jugar; él eligió ser el villano y su estrategia le funciona porque la gente lo quiere ver", afirmó Botas Lima durante la charla con el medio antes citado, y resaltó que prefiere quedarse con los buenos momentos y la gente agradable con la que convivió.

Finalmente, en el más reciente episodio de Envinadas, Daniela Luján le mencionó a su colega que se habría evitado una infinidad de problemas si hubiera devuelto la sudadera del sobrino de Poncho de Nigris. Aunque admitió que tenía razón, la cantante agregó que ese tema provocó más reacciones que muchas personas que todavía siguen dentro de La Casa de los Famosos México y no generan contenido.

