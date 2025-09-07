La radical transformación de Diego Boneta como Fidel Castro en la cinta 'Killing Castro'

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- El actor mexicano Diego Andrés González Boneta, mejor conocido como Diego Boneta, quien alcanzó gran notoriedad con su interpretación de Luis Miguel en su serie biográfica (2018), volvió a sorprender por un par de fotografías que compartió en sus redes sociales, donde muchos quedaron impactados por lo diferente que luce en su nuevo proyecto cinematográfico.

El también cantante de 34 años acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento para quienes lo apoyaron en este reto: "Realmente uno de los proyectos más desafiantes y gratificantes hasta la fecha como actor. ¡Qué honor producir esta película con un equipo tan increíble! Gracias @entertainmentweekly", escribió en alusión a Killing Castro (Asesinando a Castro).

En las fotos se ve muy realmente distinto a como suele lucir, ya que aparece con una tupida barba, un uniforme militar y con una apariencia al menos diez años mayor. La caracterización ha sido ampliamente elogiada por sus seguidores. Aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce cuándo llegará a los cines, se espera que en las próximas semanas se den más detalles.

Los fans aplauden su compromiso

Lo que sí está confirmado es que, después de su debut en el Festival de Cine de Toronto 2025, que se llevará a cabo del 4 al 14 de septiembre, se darán a conocer las fechas de estreno para el público en general. En cuanto a la dirección, de acuerdo con información extraoficial, estaría a cargo de Eif Rivera. La trama abordará uno de los momentos más relevantes de la política internacional: el histórico encuentro entre Fidel Castro y Malcolm X.

En el Hotel Theresa, ubicado en Harlem, Nueva York, en 1960, se vieron frente a frente por única ocasión el líder cubano y el activista afroamericano, con quienes se discutieron temas sobre racismo, política e incluso reflexiones filosóficas. Volviendo al tema de la película Asesinando a Castro, algunos de los actores confirmados en el elenco son Kendrick Sampson, Xolo Maridueña, Al Pacino, KiKi Layne, Alexander Ludwig y Logan Marshall-Green.

Fuente: Tribuna