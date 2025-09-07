Pamela Anderson enfrenta los cuestionamientos sobre su relación con Liam Neeson

Comparta este artículo

Vancouver, Canadá.- El romance entre el actor británico Liam Neeson y la actriz estadounidense Pamela Anderson dio bastante de qué hablar, pues nadie imaginó que estas estrellas podrían vincularse de manera romántica. El asunto se volvió tan mediático que, como suele ocurrir en estos casos, los rumores crecieron al punto de que muchos pensaron que solo se trataba de publicidad para la película Naked Gun (2025).

A pesar de las críticas, hubo quienes se alegraron principalmente por Neeson, quien hace 16 años perdió a su esposa Natasha Richardson en un accidente de esquí en la estación de Mont Tremblant, cerca de Quebec. Entre las personas que aparentemente se mostraron felices por esta nueva oportunidad se encuentra la hermana de la difunta esposa, Joely Richardson, quien publicó siete corazones rojos como comentario en una imagen compartida por Anderson.

De hecho, el medio TMZ aseguró que todo fue un plan del equipo de comunicación, comparando el caso con el de Sydney Sweeney y Glen Powell en Anyone But You. En contraparte, People señaló que todo era real y que ninguno de los involucrados solía recurrir a ese tipo de estrategias. Ahora, la mujer de 58 años rompió el silencio y expresó su opinión sobre todo lo que se dice de ella y Liam.

Pamela Anderson y Liam Neeson

La modelo asistió recientemente al Festival de Cine Americano de Deauville, en Francia, donde recibió el Premio al Talento Deauville. Al ser cuestionada, negó por completo las habladurías: "No caigo y nunca caeré en los trucos de relaciones públicas". Asimismo, recalcó que se considera alguien auténtica y hasta supersticiosa: "Eso sería una sentencia de muerte. Soy una persona auténtica. Soy supersticiosa en el amor, y no me siento cómoda compartiendo ni un ápice de mi vida romántica".

La intérprete de C.J. Parker en la popular serie de televisión Baywatch (1989) estuvo casada con Tommy Lee, Kid Rock, Rick Salomon (en dos ocasiones), Jon Peters y Dan Hayhurst. Por su parte, el actor, conocido por sus papeles en películas de acción, según sus propias palabras se ha enfocado en su carrera y realmente se sabe poco sobre su vida amorosa desde la partida de su expareja.

Fuente: Tribuna