Tachan de "ridícula" a Mariana Rodríguez por FOTOS con su bebé en acto político

Monterrey, Nuevo León.- Mariana Rodríguez Cantú es una reconocida creadora de contenido que en los últimos años se ha adentrado en el ámbito político por ser la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Hace un par de días comenzó un intenso debate en redes sociales, provocado por un par de fotografías que la mujer de 30 años publicó en su perfil oficial de Instagram.

"Hoy, en el Día del Policía, quiero reconocer a cada uno de los miembros de la nueva Fuerza Civil por su gran compromiso de proteger y servir a Nuevo León. Su ejemplo nos llena de orgullo", es el texto con el que acompañó la publicación, que actualmente cuenta con más de 371 mil me gusta y aproximadamente dos mil comentarios. Por supuesto, las críticas hacia la regiomontana no se hicieron esperar.

¿Por qué están molestos con Mariana Rodríguez?

La madre de Mariel, nacida el 10 de marzo de 2023, compartió unas imágenes en las que se le ve sosteniendo en una cangurera a su segunda hija, Isabel, quien llegó al mundo el sábado 12 de julio de 2025. El detalle que generó polémica es que, en ese preciso momento, Mariana estaba en un evento oficial acompañando a García Sepúlveda; mientras atiende a su pequeña, saluda a los presentes y cumple con sus actividades laborales.

Aunque muchos en redes sociales aplaudieron su acción, otros se molestaron, pues consideran que con esto solo está presumiendo sus privilegios al pueblo, ya que muchas mujeres no tienen con quién dejar a sus hijos y evidentemente no pueden llevarlos a su trabajo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Rodríguez Cantú no ha emitido ninguna opinión al respecto.

Aseguran que es una "ridiculez"

"Nunca vi a Kate Middleton llevando a sus hijos bebés a un evento de su esposo. ¡Hay niveles, al tiro preciosa! Por cierto, mostrar tu privilegio no es mostrar ‘humanidad’”, afirmó @ibrendaliz. Más abajo, con una postura similar, aunque un poco más radical, se pronunció @javiervoices: “Qué ridícula se ve con el bebé cargándolo en el cangurero si todos sabemos que tiene niñera", aseveró.

