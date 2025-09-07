VIDEO: Camilo rompe en llanto en pleno show en España por la muerte de un ser querido

Comparta este artículo

Albacete, España.- El músico y compositor colombiano, Camilo Echeverri Correa, experimentó uno de los momentos más dolorosos de su vida en pleno concierto, pues la noche en la que tenía previsto presentarse ante sus fans en un recinto de España ocurrió algo que quizás nunca imaginó: minutos antes del show le dieron una terrible noticia. Ante ello, al esposo de Evaluna Montaner no le quedó más que compartir con sus seguidores la muerte de un ser querido.

Camilo, sentado en una silla frente al público, rompió en llanto y decidió hablar sobre la partida de alguien muy cercano que lo acompañó durante 20 años de su existencia. Con lágrimas corriendo por su rostro, el cantante relató que fueron sus padres quienes le avisaron lo sucedido ese día. El video grabado por un fan se volvió viral y muchos llenaron sus redes sociales de mensajes de condolencia.

¿Quién falleció?

"Justo un par de horas antes de salir me llamaron mis papás a decirme que mi perrita Malvina, de hace 20 años a mi lado, hoy se fue al cielo", fueron las palabras que alcanzó a expresar el yerno de Ricardo Montaner. Ante todo, el público se solidarizó con el intérprete de Ropa Cara (2021), por lo que la gran mayoría aplaudió con fuerza y hasta coreó su nombre como muestra de cariño hacia Echeverri Correa.

Camilo comentó que había sido su compañera desde hace 20 años

A pesar de todo, Camilo se secó las lágrimas y continuó con la presentación con total normalidad, pero los que no olvidaron el momento fueron los usuarios de múltiples plataformas, quienes mostraron su indignación, pues consideran que no debieron haberle dado la noticia justo cuando tenía que trabajar. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el ganador de Factor Xs en 2007 no se ha pronunciado sobre estos cuestionamientos que hacen sus admiradores.

Entre los comentarios más destacados en TikTok están aquellos que lo felicitan por mostrar su dolor sin pena alguna, ya que consideran que de esa forma da un excelente ejemplo a sus hijas, Índigo, quien nació el 6 de abril de 2022, y Amaranto, nacida el 1 de agosto de 2024: "Exacto, como si mostrar el dolor en público fuera un pecado. Tristemente vivió eso, pero pienso en el mensaje que le da a sus hijas y de paso a tanta gente que le tiene miedo a expresar lo que siente".

