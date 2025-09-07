(VIDEO) Claudia Lizaldi da su versión sobre los rumores de violencia en su relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de días se volvió viral en redes sociales una aparente fuerte discusión entre Claudia Lizaldi y su novio Pedro Moctezuma. La situación ocurrió a la salida del evento conocido como los 300 Líderes, y según Kadri Paparazzi, el asunto comenzó cuando a la conductora mexicana le llegó un mensaje, por lo que tuvieron que retirarse del recinto y terminar sentados en una jardinera, mientras el empresario lucía visiblemente molesto.

Ahora, la actriz emitió su opinión sobre los hechos en una entrevista para el canal Dulce y Picosito, conducido por la periodista Flor Rubio. La mujer de 47 años negó por completo haber sido víctima de violencia y aseguró que la versión del medio de comunicación no refleja la realidad. Asimismo, aclaró que en esos momentos estaban hablando de asuntos laborales, ya que ambos son socios.

"Fue una discusión normal entre pareja, porque somos socios y la pelea fue por cuestiones de trabajo", aseveró la integrante de MasterChef Celebrity. Por su parte, recalcó Lizaldi que solo se trató de diferencias, ya que en ese ámbito piensan de manera muy distinta: "Con la cara que tiene Pedro y su intensidad, pues sí. No lo voy a defender públicamente porque se va a hacer todo un tema peor", especificó.

La actriz asegura que no es víctima de violencia

No obstante, todo parece indicar que, para los internautas, esta declaración generó opiniones divididas: algunos se pusieron de su lado, considerando que esas diferencias son comunes en una relación, mientras que otros creen que la evidencia es una clara muestra de que algo podría estar fallando. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Pedro Moctezuma no ha compartido su punto de vista.

En su perfil de Instagram, la modelo decidió subir una historia que podría interpretarse como una indirecta frente a los rumores, en la que se ve a Claudia y Pedro muy felices comiendo en un restaurante. Precisamente, en la charla con Flor Rubio, la conductora declaró que nunca justificaría actitudes inadecuadas, dando a entender que, aunque quiera a su novio, bajo ninguna circunstancia callaría malos tratos.

Fuente: Tribuna