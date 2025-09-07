VIDEO: Galilea Montijo enamora en 'La Casa de los Famosos México' con ajustado minivestido que resalta sus caderas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Gala de Eliminación en 'La Casa de los Famosos México', pero aunque la tensión está por los cielos y todos tienen ansias de saber quién será el próximo o la próxima eliminada, no opaca el hecho de que la conductora Galilea Montijo enamoró una vez más a sus fanáticos al lucir un ajustado minivestido que resalta sus caderas. Y es que cada que aparece en la pantalla, Montijo se roba más de un suspiro por sus grandes outfits.

Para este domingo 7 de septiembre, la famosa decidió lucir un look futurista que combina su sensualidad con altos elementos de moda. La prenda principal es un minivestido transparente con una malla de color nude cubierta con aplicaciones de lentejuelas negras brillantes que crean un efecto de textura y luminosidad. Pero lo más llamativo de este outfit es una estructura metálica tipo corset en tono plateado que se coloca encima del vestido, con líneas arquitectónicas que definen el busto, la cintura y la cadera.

Además, la parte de abajo se tiñe estilizando la figura, contrastando con transparencia y brillos. Para su cabello, Galilea se dejó ondas largas y voluminosas; aporta un aire glamuroso que equilibra la dureza del corset metálico. El maquillaje es elegante y sofisticado, con un acabado luminoso en labios y ojos intensos. En redes no se dejaron esperar los comentarios de lo fabulosa que luce Galilea Montijo.

Por ejemplo, el usuario de X, antes Twitter, llamado Karina Aguilar Cruz, señaló: "No manches, con el cuerpazo que se carga, Galilea se ve increíblemente hermosa; está en su mejor momento; el torso se le ve precioso". Otros usuarios de redes sociales comentaron: "Galilea es hermosa desde el ángulo en que la veamos". Y es que hay que reconocer que semana con semana, la también conductora del programa matutino 'Hoy' encanta por su buen sentido a la hora de vestir, sobre todo desde el comienzo de esta temporada, pues se ha visto cómo su estilo ha madurado.

Galilea Montijo en 'La Casa de los Famosos México'

También ha destacado en esta temporada que la conductora de 52 años bajó 10 kilos en el último año y, aunque en un principio preocupó a sus seguidores, luego estos vieron cómo es que Galilea Montijo ha encantado con sus curvas.

Fuente: Tribuna del Yaqui