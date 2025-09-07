VIDEO: Tiktoker de 17 años casi muere en accidente mientras cantaba tema de Britney Spears

Comparta este artículo

Pensilvania, Estados Unidos.- A veces, la emoción de un momento muy especial en el día provoca que las personas no midan el peligro. Eso le sucedió a Kaitlynn McCutcheon, una joven originaria de Pensilvania, Estados Unidos, que se hizo viral, pero no de la forma que quizás imaginó. Incluso, se llevó un tremendo susto por el cual pudo haber perdido la vida. En TRIBUNA te contaremos todo sobre esta historia.

La joven, que estudia enfermería en la Universidad Estatal de Pensilvania, iba manejando mientras cantaba con pasión Baby One More Time de Britney Spears. La intensidad con la que interpretaba el tema llamó la atención de varios internautas, pero nada superó el momento en que perdió el control del vehículo y terminó volcándose. Afortunadamente, no resultó herida, y se cree que el cinturón de seguridad ayudó significativamente a protegerla.

En redes sociales, Kaitlynn se encargó de editar el video donde quedó grabado su rostro expresando el terror en los minutos previos al suceso, por lo que la joven de 17 años optó por tomar con humor esta experiencia. No obstante, algunos usuarios consideran que es de mal gusto, pues este tipo de incidentes provocados por descuidos son los que al final más causan muertes.

La joven realizó otro video explicando la situación

Por lo pronto, la adolescente escribió un mensaje en la biografía de su perfil de TikTok: "Estoy bien y el carro todavía funciona, por cierto". Es necesario resaltar que, aunque lo más probable es que la distracción haya jugado un papel importante, no se tiene una razón concreta. De hecho, el uso del móvil mientras se conduce es bastante frecuente y, en casi todos los casos, no tiene un buen final.

!Puso en peligro su propia vida y la de terceros de manera absurda y ridícula. ¿Aún así tiene el valor de subir el video? ¿Para concientizar? ¿Para ganar likes?", publicó un usuario en @kaitlynnmccutcheon. La joven explicó en otro clip que no estaba usando su celular, desmintiendo así la conclusión errónea a la que muchos llegaron tras ver el material. Ahora, ¿qué opinas tú sobre esta situación?

