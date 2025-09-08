Alejandro Fernández enfermo, Adela Micha defiende a Ángela y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Conoce la información más importante sobre tus artistas favoritos, a través de TRIBUNA Sonora. A continuación tendrás un resumen de las noticias más relevantes que paralizaron el medio del entretenimiento durante los últimos días. Alejandro Fernández confirmó dura enfermedad, Adela Micha defendió a Ángela Aguilar y más noticias que puedes conocer a través del Tribuna Top 3 Espectáculos.

Así comienza el Tribuna Top 3

Orlando Bloom habla sobre Katy Perry

Recientemente, el actor Orlando Bloom fue cuestionado sobre cómo se siente al respecto con los cambios en su vida, refiriéndose a la separación de la madre de su hija, Katy Perry, a lo que él respondió que están bien y que lo seguirán estando.

Adela Micha defiende a Ángela Aguilar

Luego de la polémica que causó la entrevista de Adela Micha con el cantante Christian Nodal, la periodista pidió que no se juzgue a la esposa del artista sonorense, Ángela Aguilar, por los comentarios hechos durante su entrevista

Alejandro Fernández cancela gira

El cantante mexicano, Alejandro Fernández, tuvo que posponer su gira de conciertos 'De Rey a Rey' debido a una enfermedad. Mediante sus redes, el hijo de 'Don Chente' reveló que se contagió de salmonelosis y debía guardar reposo para recuperarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui