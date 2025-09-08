Drama en Televisa: Cynthia Klitbo se le va a la yugular a Jesús Ochoa por fraude en la ANDA

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Cynthia Klitbo, quien forma parte del elenco de la puesta en escena Venecia bajo la nieve en el Teatro Rafael Solana, reveló que pronto viajará a Europa para participar en una serie de televisión y, al mismo tiempo, habló sobre su vida personal y su distanciamiento con Jesús Ochoa, actor de Televisa contra el que se le fue a la yugular. En el pasado lo han acusado de fraude en la ANDA.

En su entrevista para medios como Sale el Sol, primeramente reveló que se irá a España, por qué ya tiene todo para irse a hacer el personaje que tiene: "Ya me dijeron del departamento y yo: '¿Y quién lo va a limpiar mientras trabajo? O sea, yo me tengo, pues sí, ok'. Porque sí está cañón hacer y todavía además trabajar. Es una experiencia padrísima. Yo vivo con la maleta en la puerta. La verdad es que tener fortuna de poder trabajar en otros países, pues está padrísimo. Es una producción mexicana que se hace en Bilbao, España. Jorge Aragón la produce. Es una serie y se llama Felices por Siempre. Entonces estoy muy contenta".

Sobre los compañeros que estarán en dicha producción, la actriz señaló que no tiene inquietud por conocerlos, salvo en un caso particular: "Solo hay una persona con la que nunca trabajaría, que es Chucho Ochoa. Jamás. A eso sí he renegado trabajos, porque no me es agradable, ¿no? Entonces, ¿para qué me hago la vida yo?". Klitbo, quien en el pasado tuvo diferencias con Jesús Ochoa en el marco de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), insistió en que no aceptaría compartir escenario con él: "Una obra de teatro, pero lo rechazas. Sí. No, ¿qué quieres? Que nos agarremos del moco en escena. No, gordo, no es necesario".

Los desacuerdos entre la actriz de Teresa y Jesús Ochoa surgieron durante su participación en la ANDA, donde ambos ocuparon cargos directivos. Klitbo acusó públicamente a Ochoa de abuso de poder, favoritismo y malos tratos, lo que derivó en una ruptura profesional que ella misma ha calificado como irreconciliable. En lo personal, la famosa compartió con emoción que su hija Elisa inició sus estudios, lo que representa un nuevo capítulo en sus vidas:

Regresé el domingo, ya la dejé en la universidad, está muy contenta, yo también. Y pues ya, empezando otra etapa en la vida. Claro, cuando la dejé mis sentimientos estaban bien encontrados porque por un lado estaba yo feliz de verdad, sonreír y realizarse, y por otro lado llevaba tres meses de vacaciones en la casa. Pero muy contenta, muy emocionada de verla crecer. Y pues ya, estaba haciendo la prepa en Miami, ya lleva tres años. Entonces, pues sí se siente cuando acaba de irse, de regresar de vacaciones, pero yo prefiero verla. Los papás no somos dueños de los hijos", contó.

Finalmente, la villana de El Privilegio de Amar, agradeció la relación cercana que mantiene con su descendiente, dejando en claro que es hermoso saber que ella cómo hija la admira cómo madre, y ella la admira cómo a esa edad es tan educada, valiente y sigue escuchando sus enseñanzas: "Pues está igualita para empezar. Es muy parecida a mí. Y yo pues tenemos una admiración mutua, yo porque es una chava muy educada, muy valiente y muy empecinada en lo que hace. Y ella pues tiene admiración por su mamá, pues ¿qué? Pues hay amor".

Fuente: Tribuna del Yaqui